Отбор на ЧМ-2018. Мексика одержала волевую победу над Тринидадом и Тобаго

Лидер отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики провела матч девятого тура. «Ацтеки» сумели переиграть сборную Тринидад и Тобаго, идущую последней в таблице.

Мексиканцы уже гарантировали себе право на участие в ЧМ, который пройдет летом в нашей стране.

Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 9-й тур

Мексика – Тринидад и Тобаго – 3:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Винчестер, 66; 1:1 – Лосано, 78; 2:1 – Чичарито, 89; 3:1 – Эррера, 90+4.

Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)

Турнирная таблица отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)