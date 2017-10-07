Отбор на ЧМ-2018. Мексика одержала волевую победу над Тринидадом и Тобаго

Лидер отборочного цикла к чемпионату мира-2018 в зоне КОНКАКАФ сборная Мексики провела матч девятого тура. «Ацтеки» сумели переиграть сборную Тринидад и Тобаго, идущую последней в таблице.
Мексиканцы уже гарантировали себе право на участие в ЧМ, который пройдет летом в нашей стране.
Отбор на ЧМ-2018. КОНКАКАФ. 9-й тур
Мексика – Тринидад и Тобаго – 3:1 (0:0)
Голы: 0:1 – Винчестер, 66; 1:1 – Лосано, 78; 2:1 – Чичарито, 89; 3:1 – Эррера, 90+4.
Календарь отбора на ЧМ-2018 (КОНКАКАФ)
Источник: Бомбардир.ру