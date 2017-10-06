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    Гаго за четыре минуты травмировал крестообразные связки колена

    Полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Фернандо Гаго получил очередную травму. Футболист повредил крестообразные связки колена, сообщает пресс-служба национальной команды. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной и боковой связок правого колена.

    Игрок получил травму в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 со сборной Перу, который закончился со счетом 0:0. Гаго появился на поле на 60-й минуте, а покинул его на носилках уже спустя четыре минуты.

    По предварительным данным он пропустит ближайшие 6-8 месяцев.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 11:24

      Жаль что в звезду так и не вырос, то травмы мешали, то еще что-то. Здоровья!

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      Рейтинг: +148

      grafff 6 октября 2017, 10:50

      удачи!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:17

      Это одна из тягостных сторон жизни футболиста... Травмы сокращают и без того короткий игровой этап... А здесь беда, вышел и сразу на носилки... В 31 год это травма может стать предпосылкой к завершению карьеры... Здоровья парню!

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