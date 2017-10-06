Гаго за четыре минуты травмировал крестообразные связки колена

Полузащитник «Бока Хуниорс» и сборной Аргентины Фернандо Гаго получил очередную травму. Футболист повредил крестообразные связки колена, сообщает пресс-служба национальной команды. Медицинское обследование выявило у футболиста разрыв передней крестообразной и боковой связок правого колена.

Игрок получил травму в матче отборочного цикла чемпионата мира-2018 со сборной Перу, который закончился со счетом 0:0. Гаго появился на поле на 60-й минуте, а покинул его на носилках уже спустя четыре минуты.

По предварительным данным он пропустит ближайшие 6-8 месяцев.