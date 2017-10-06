Главный тренер Чили пообещал дать бой Бразилии

Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассчитывает дать бой сборной Бразилии в предстоящем отборочном матче к чемпионату мира-2018.

«В наши планы входит продолжить бороться. Впереди нас ждет последний шаг. Я уверен, мы сможем конкурировать с Бразилией.

Постараемся подготовиться к этому матчу наилучшим образом, насколько это возможно. Мы по-прежнему еще ничего не добились, поэтому это будет очень сложная игра», – заявил тренер.

Чилийцы встретятся с Бразилией на выезде 11 октября.