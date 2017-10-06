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    Главный тренер Чили пообещал дать бой Бразилии

    Главный тренер сборной Чили Хуан Антонио Пицци рассчитывает дать бой сборной Бразилии в предстоящем отборочном матче к чемпионату мира-2018.

    «В наши планы входит продолжить бороться. Впереди нас ждет последний шаг. Я уверен, мы сможем конкурировать с Бразилией.

    Постараемся подготовиться к этому матчу наилучшим образом, насколько это возможно. Мы по-прежнему еще ничего не добились, поэтому это будет очень сложная игра», – заявил тренер.

    Чилийцы встретятся с Бразилией на выезде 11 октября.

    Источник: Goal.com

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    06.10.2017 08:54
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +15

      Zorro28 6 октября 2017, 23:28

      Бразильцы могут не пустить на ЧМ одного из своих принципиальных соперников.

      0
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      Рейтинг: +10

      Жак-Энтони > Zorro28 11 октября 2017, 21:07

      уже не пустили)), блин чили, что с ними случилось, вот чего реально не мог ожидать так это что вот так они сольются, жесть(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      TY13R 6 октября 2017, 11:34

      так и будет!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 10:22

      У них другого выхода и нет.

      1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:19

      Ну, бразильцы могут и не ломаться, но по игре могут завестись... Чилийцы мотивированы, им НАДО!!!

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      Рейтинг: +301

      23igkra 6 октября 2017, 10:05

      Да Бразилия уже может на расслабоне играть.

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