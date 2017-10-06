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    Кейн: «Мы вышли на чемпионат мира, и это самое главное»

    Нападающий сборной Англии Харри Кейн прокомментировал победу над Словений в рамках 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2018. Гол форварда в добавленное время досрочно вывел англичан на турнир.

    «Мы вышли на турнир, и это самое главное. Мы набрались терпения, и в последние 10 минут соперник начал уставать. Выйти на чемпионат мира в наше время – непросто. Поэтому мы рады. В воскресенье нас ждет еще один матч, и нам надо продолжать усердно работать», – сказал 23-летний Кейн.

    Игрок «Тоттенхэма» провел матч в качестве капитана.

    8-го октября команда Гарета Саутгейта на выезде сыграет со сборной Литвы.

    Источник: BBC

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    06.10.2017 00:51
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