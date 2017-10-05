Марадона обвинил своих дочерей в краже 2 миллионов

Экс-нападающий «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона намерен судиться со своими дочерьми Дальмой и Джанниной. Чемпион мира-1986 обвинил их в краже 1,85 миллиона долларов. Об этом сообщил итальянский ресурс Corriere del Mezzogiorno со ссылкой на аргентинские источники.

Источник уточнил, что в ходе разбирательств дочери будут действовать в согласии с экс-супругой Марадоны Клаудией Вильяфаньей. В 2014 году игрок XX столетия обвинил женщину в мошенничестве на сумму 20 миллионов.

30-летняя Дальма Марадона – актриса и певица, снялась в четырех фильмах 17-ти телешоу.

28-летняя Джаннина известна благодаря браку с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 2009 по 2013 год.