Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Марадона обвинил своих дочерей в краже 2 миллионов

    Экс-нападающий «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона намерен судиться со своими дочерьми Дальмой и Джанниной. Чемпион мира-1986 обвинил их в краже 1,85 миллиона долларов. Об этом сообщил итальянский ресурс Corriere del Mezzogiorno со ссылкой на аргентинские источники.

    Источник уточнил, что в ходе разбирательств дочери будут действовать в согласии с экс-супругой Марадоны Клаудией Вильяфаньей. В 2014 году игрок XX столетия обвинил женщину в мошенничестве на сумму 20 миллионов.

    30-летняя Дальма Марадона – актриса и певица, снялась в четырех фильмах 17-ти телешоу.

    28-летняя Джаннина известна благодаря браку с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 2009 по 2013 год.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2017 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 6 октября 2017, 15:28

      ))))))))))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 13:46

      Сор из избы.мару похоже все нагрели кто с ним знаком был.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 октября 2017, 10:24

      горячка уже началась.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2492

      Dellleone 5 октября 2017, 21:10

      Недавно чуть с штаб сборной не попал для полного счастья нам такого тренера не хватает....а если серьезно Мара заканчивай с коксом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7736

      mihail200606 5 октября 2017, 20:21

      крыша едет.. наркотики меняют людей необратимо...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 октября 2017, 20:18

      Кокс видимо был знатным)) Или у Диего совсем крыша поехала на старости лет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 октября 2017, 19:45

      У меня завелись ангелята,
      Завелись среди белого дня.
      Всё, над чем я смеялся когда-то,
      Всё теперь восхищает меня!

      Жил я шумно и весело, каюсь,
      Но жена всё к рукам прибрала,
      Совершенно со мной не считаясь,
      Мне двух дочек она родила.

      Я был против. Начнутся пелёнки...
      Для чего свою жизнь осложнять?
      Но залезли мне в сердце девчонки,
      Как котята в чужую кровать!

      И теперь с новым смыслом и целью
      Я, как птица, гнездо своё вью
      И порою над их колыбелью
      Сам себе удивлённо пою:

      Доченьки, доченьки,
      Доченьки мои!
      Где ж вы, мои ноченьки,
      Где ж вы, соловьи?..

      ........А.Н.Вертинский.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1501

      777+ > shinnik 6 октября 2017, 01:08

      Его жизнь как вулкан - вся судьба нараспашку!
      За футболом забыл про семью, дочерей....
      И конфликт можно было решить по семейному - тихо....,
      Но не ищет Диего легких путей!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 5 октября 2017, 19:44

      Вопрос:
      "Сколько Марадон обвинили своих дочерей?"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      Bulat Sultanov 5 октября 2017, 19:43

      Дом-2

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11