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Марадона обвинил своих дочерей в краже 2 миллионов

5 октября 2017, 19:30
10

Экс-нападающий «Наполи» и сборной Аргентины Диего Марадона намерен судиться со своими дочерьми Дальмой и Джанниной. Чемпион мира-1986 обвинил их в краже 1,85 миллиона долларов. Об этом сообщил итальянский ресурс Corriere del Mezzogiorno со ссылкой на аргентинские источники.

Источник уточнил, что в ходе разбирательств дочери будут действовать в согласии с экс-супругой Марадоны Клаудией Вильяфаньей. В 2014 году игрок XX столетия обвинил женщину в мошенничестве на сумму 20 миллионов.

30-летняя Дальма Марадона – актриса и певица, снялась в четырех фильмах 17-ти телешоу.

28-летняя Джаннина известна благодаря браку с нападающим «Манчестер Сити» Серхио Агуэро с 2009 по 2013 год.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Италия. Серия А Весь мир Аргентина Наполи Барселона
Комментарии (10)
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Bulat Sultanov
1507221792
Дом-2
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Manilov
1507221899
Вопрос: "Сколько Марадон обвинили своих дочерей?"
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shinnik
1507221913
У меня завелись ангелята, Завелись среди белого дня. Всё, над чем я смеялся когда-то, Всё теперь восхищает меня! Жил я шумно и весело, каюсь, Но жена всё к рукам прибрала, Совершенно со мной не считаясь, Мне двух дочек она родила. Я был против. Начнутся пелёнки... Для чего свою жизнь осложнять? Но залезли мне в сердце девчонки, Как котята в чужую кровать! И теперь с новым смыслом и целью Я, как птица, гнездо своё вью И порою над их колыбелью Сам себе удивлённо пою: Доченьки, доченьки, Доченьки мои! Где ж вы, мои ноченьки, Где ж вы, соловьи?.. ........А.Н.Вертинский.
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Lester84
1507223880
Кокс видимо был знатным)) Или у Диего совсем крыша поехала на старости лет
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mihail200606
1507224067
крыша едет.. наркотики меняют людей необратимо...
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Dellleone
1507227019
Недавно чуть с штаб сборной не попал для полного счастья нам такого тренера не хватает....а если серьезно Мара заканчивай с коксом.
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OfaZavr
1507274669
горячка уже началась.
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Gullit 76
1507286782
Сор из избы.мару похоже все нагрели кто с ним знаком был.
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Luis Figo
1507292886
))))))))))))
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