Спортивный директор «Ювентуса» получил дисквалификацию и штраф за критику видеоповторов

Спортивный директор итальянского «Ювентуса» Фабио Паратичи получил наказание от властных структур кальчо за критику системы видеоповторов. Функционер не сможет в течение двух недель появляться в раздевалке команды и у поля во время матчей.

Паратичи после матча седьмого тура Серии А против «Аталанты» (2:2) высказал негодование по поводу отмененного гола своей команды. По мнению спортивного директора, использование повтора в той ситуации было неправомерным.

Функционер также выплатит штраф в размере 20 тысяч евро, сообщает АР.