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    Кокорин: «Конечно, соскучился по сборной России, жду матчей»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что испытывает радостные эмоции от возвращения в состав сборной России. 26-летний игрок был вызван в расположение национальной команды впервые с ноября прошлого года.

    «Хорошие ощущения. Рад, что вернулся. Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что что-то сильно поменялось, может, есть какие-то правила новые, нам еще расскажут.

    Конечно, соскучился по сборной, много времени прошло, давно не играл. Клуб – это одно, а сборная – совсем другое, поэтому жду игр за сборную», – сказал Кокорин.

    7 и 10 октября сборная России проведет товарищеские матчи с Южной Кореей и Ираном соответственно.

    Источник: Twitter

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    02.10.2017 17:47
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 3 октября 2017, 07:03

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 2 октября 2017, 22:28

      кокоша в Зените и кокоша в сборной это разные вещи...хотелось бы ошибаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 2 октября 2017, 21:50

      Саня, теперь всё по-взрослому. Игры пройдут в России, не в Монако.Работаем!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 2 октября 2017, 19:44

      в активном поиске,братан...?
      не фиаско?

      0
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 2 октября 2017, 18:30

      Удачи Саня главное без травм

      0
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 18:24

      Катнуть по мячику иранцам и корейцам, вжиться в образ и без травм — обратно!.. Дел навалом!...))

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2017, 18:20

      Теперь покажи в сборной свое желание!

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