Кокорин: «Конечно, соскучился по сборной России, жду матчей»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин подчеркнул, что испытывает радостные эмоции от возвращения в состав сборной России. 26-летний игрок был вызван в расположение национальной команды впервые с ноября прошлого года.

«Хорошие ощущения. Рад, что вернулся. Буду доказывать свою состоятельность. Не думаю, что что-то сильно поменялось, может, есть какие-то правила новые, нам еще расскажут.

Конечно, соскучился по сборной, много времени прошло, давно не играл. Клуб – это одно, а сборная – совсем другое, поэтому жду игр за сборную», – сказал Кокорин.

7 и 10 октября сборная России проведет товарищеские матчи с Южной Кореей и Ираном соответственно.