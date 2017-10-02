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    Зидан одержал 50 побед в Примере в качестве тренера быстрее, чем Гвардиола

    «Реал» переиграл «Эспаньол» (2:0) во встрече шестого тура Примеры. Эта победа стала 50-й в чемпионате Испании для главного тренера сливочных Зинедина Зидана. Чтобы ее достигнуть французскому специалисту понадобилось 65 матчей.

    Таким образом Зидан превзошел показатель бывшего главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы: нынешний наставник «Манчестер Сити» одержал 50-ю победу в своем 67-м поединке на тренерском мостике.

    Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Гвардиола руководил сине-гранатовыми с 2008 по 2012 год.

    Источник: Marca

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    02.10.2017 17:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 17:44

      Зиданищее!!! Впереди сотенный рубеж, не затягивать!!..))

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