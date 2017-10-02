Зидан одержал 50 побед в Примере в качестве тренера быстрее, чем Гвардиола

«Реал» переиграл «Эспаньол» (2:0) во встрече шестого тура Примеры. Эта победа стала 50-й в чемпионате Испании для главного тренера сливочных Зинедина Зидана. Чтобы ее достигнуть французскому специалисту понадобилось 65 матчей.

Таким образом Зидан превзошел показатель бывшего главного тренера «Барселоны» Хосепа Гвардиолы: нынешний наставник «Манчестер Сити» одержал 50-ю победу в своем 67-м поединке на тренерском мостике.

Зидан возглавил «Реал» в январе 2016 года. Гвардиола руководил сине-гранатовыми с 2008 по 2012 год.