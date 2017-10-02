Мутко: «Хочется, чтобы сборная России уже наигрывала состав к чемпионату мира»

Президент РФС Виталий Мутко отметил важность предстоящих контрольных игр сборной России в преддверии чемпионата мира-2018. Вице-премьер РФ заявил, что в товарищеских матчах с Южной Кореей (7 октября, суббота) и Ираном (10 октября, вторник) ему хотелось бы увидеть состав национальной команды, который будет наигрываться непосредственно к домашнему мундиалю.

«Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные – участники чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников», – сказал Мутко.

Соперники сборной по ноябрьским играм? Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато – борьба закончилась только в одной отборочной группе», – сказал Мутко.