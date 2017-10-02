Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Мутко: «Хочется, чтобы сборная России уже наигрывала состав к чемпионату мира»

    Президент РФС Виталий Мутко отметил важность предстоящих контрольных игр сборной России в преддверии чемпионата мира-2018. Вице-премьер РФ заявил, что в товарищеских матчах с Южной Кореей (7 октября, суббота) и Ираном (10 октября, вторник) ему хотелось бы увидеть состав национальной команды, который будет наигрываться непосредственно к домашнему мундиалю.

    «Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные – участники чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников», – сказал Мутко.

    Соперники сборной по ноябрьским играм? Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато – борьба закончилась только в одной отборочной группе», – сказал Мутко.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2017 16:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 2 октября 2017, 20:35

      Мутко "тонко" намекает своему протеже, великому экспериментатору Черчесову.
      "Рано ещё, подпустим поближе!", - отвечает ему покоритель Польши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 октября 2017, 19:30

      Надоело читать басни Мутко и Черчесова! Даже комментировать нечего-голословная бестолковая болтовня!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 октября 2017, 18:47

      Нет у нас никакого состава. Зато есть стрессоустойчивый тренер - громоотвод, которого назначили ответственным за провал.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 2 октября 2017, 18:12

      Так ПФЛ ещё не проверили,
      И кому сборную доверили?...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +443

      foreverorthodox 2 октября 2017, 17:37

      Хорош бухать МуДко! Наигрывать состав к ЧМ надо было ещё минимум года три-четыре назад!! А сейчас уже поздно пить боржоми, как всегда обосрёмся с какой-нибудь средненькой командой типа Чехии т .д. Почему немцы наиграли уже ТРИ (три!! ) состава, а у нас нет даже ОДНОГО нормального состава?! На кубке конфедерации Германия играла ВТОРЫМ составом и выносила всех. Что же будет если они первый состав выставят??

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70671

      insider_retro 2 октября 2017, 17:02

      Да неужели!!... Говорит не как футбольный функционер, а как далёкий от всего руководитель троллейбусного депо... Типа, он за позитив и наигрывание сборной, но кто-то неведомый мутит воду, вставляет палки в колёса и продолжает экспериментировать...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11