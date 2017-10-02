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  • Мутко: «Хочется, чтобы сборная России уже наигрывала состав к чемпионату мира»

Мутко: «Хочется, чтобы сборная России уже наигрывала состав к чемпионату мира»

2 октября 2017, 16:50
6

Президент РФС Виталий Мутко отметил важность предстоящих контрольных игр сборной России в преддверии чемпионата мира-2018. Вице-премьер РФ заявил, что в товарищеских матчах с Южной Кореей (7 октября, суббота) и Ираном (10 октября, вторник) ему хотелось бы увидеть состав национальной команды, который будет наигрываться непосредственно к домашнему мундиалю.

«Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные – участники чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников», – сказал Мутко.

Соперники сборной по ноябрьским играм? Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато – борьба закончилась только в одной отборочной группе», – сказал Мутко.

Источник: ТАСС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Мутко Виталий
Комментарии (6)
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insider_retro
1506952930
Да неужели!!... Говорит не как футбольный функционер, а как далёкий от всего руководитель троллейбусного депо... Типа, он за позитив и наигрывание сборной, но кто-то неведомый мутит воду, вставляет палки в колёса и продолжает экспериментировать...
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foreverorthodox
1506955036
Хорош бухать МуДко! Наигрывать состав к ЧМ надо было ещё минимум года три-четыре назад!! А сейчас уже поздно пить боржоми, как всегда обосрёмся с какой-нибудь средненькой командой типа Чехии т .д. Почему немцы наиграли уже ТРИ (три!! ) состава, а у нас нет даже ОДНОГО нормального состава?! На кубке конфедерации Германия играла ВТОРЫМ составом и выносила всех. Что же будет если они первый состав выставят??
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subbotaspartak
1506957147
Так ПФЛ ещё не проверили, И кому сборную доверили?...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1506959278
Нет у нас никакого состава. Зато есть стрессоустойчивый тренер - громоотвод, которого назначили ответственным за провал.
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Serjoga
1506961840
Надоело читать басни Мутко и Черчесова! Даже комментировать нечего-голословная бестолковая болтовня!!
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Tostao
1506965753
Мутко "тонко" намекает своему протеже, великому экспериментатору Черчесову. "Рано ещё, подпустим поближе!", - отвечает ему покоритель Польши.
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