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    Аллегри: «Если использовать VAR при каждом случае, в марте матчи будут длиться по три-четыре часа»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог ничьей с «Аталантой» (2:2) в 7-м туре Серии А и поделился мнением о системе видеповторов. В матче было несколько пауз на использование системы VAR.

    «По части контроля мяча и темпа игры все было хорошо, пока мы не пропустили гол после розыгрыша штрафного. Тогда игра встрепенулась. В этом моменте мы подвергли риску все, и это хороший момент. Плохой – в том, что мы попустили два гола. В конце матча я переживал, что команда может и вовсе проиграть, ведь нехватка очков определенно сказалась бы в конце сезона.

    Если мы хотим, чтобы футбол перестал быть спортом – надо использовать VAR при каждом удобном случае. Но тогда уже в марте матчи будут длиться по три-четыре часа. Мне кажется, повторы надо использовать в очевидных ситуациях: при офсайдах и случаях, когда надо узнать, пересек ли мяч линию», – сказал 50-летний итальянец.

    Туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Football Italia

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    02.10.2017 01:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +342

      romvad 3 октября 2017, 14:33

      А если не использовать, то так и будут постоянно ставить левые пенальти в пользу Ювентуса.

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