Аллегри: «Если использовать VAR при каждом случае, в марте матчи будут длиться по три-четыре часа»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог ничьей с «Аталантой» (2:2) в 7-м туре Серии А и поделился мнением о системе видеповторов. В матче было несколько пауз на использование системы VAR.

«По части контроля мяча и темпа игры все было хорошо, пока мы не пропустили гол после розыгрыша штрафного. Тогда игра встрепенулась. В этом моменте мы подвергли риску все, и это хороший момент. Плохой – в том, что мы попустили два гола. В конце матча я переживал, что команда может и вовсе проиграть, ведь нехватка очков определенно сказалась бы в конце сезона.

Если мы хотим, чтобы футбол перестал быть спортом – надо использовать VAR при каждом удобном случае. Но тогда уже в марте матчи будут длиться по три-четыре часа. Мне кажется, повторы надо использовать в очевидных ситуациях: при офсайдах и случаях, когда надо узнать, пересек ли мяч линию», – сказал 50-летний итальянец.

Туринский клуб занимает второе место в турнирной таблице чемпионата.