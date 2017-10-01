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    Ари: «Победа над «Динамо» придаст «Локомотиву» уверенности»

    Травмированный форвард «Локомотива» Ари прокомментировал победу одноклубников в матче «Динамо» в рамках 12-го тура РФПЛ.

    «Мы потеряли шесть очков с двумя командами, которые находились внизу таблицы. Больше так ошибаться нельзя. Эти три очка в дерби очень важны. Они придадут нам уверенности. Со дня моей травмы прошло два месяца и пять дней. Через три месяца после травмы рассчитываю нормально тренироваться, а через четыре месяца планирую играть», — сказал бразилец.

    Игрок получил травму в игре 2-го тура чемпионата против ЦСКА (3:1). В июле главный тренер московского клуба Юрий Семин сказал, что футболист вернется на поле в следующем году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2017 19:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 1 октября 2017, 22:28

      Давай поправляйся быстрее!

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