Ари: «Победа над «Динамо» придаст «Локомотиву» уверенности»

Травмированный форвард «Локомотива» Ари прокомментировал победу одноклубников в матче «Динамо» в рамках 12-го тура РФПЛ.

«Мы потеряли шесть очков с двумя командами, которые находились внизу таблицы. Больше так ошибаться нельзя. Эти три очка в дерби очень важны. Они придадут нам уверенности. Со дня моей травмы прошло два месяца и пять дней. Через три месяца после травмы рассчитываю нормально тренироваться, а через четыре месяца планирую играть», — сказал бразилец.

Игрок получил травму в игре 2-го тура чемпионата против ЦСКА (3:1). В июле главный тренер московского клуба Юрий Семин сказал, что футболист вернется на поле в следующем году.