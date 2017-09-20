Павлюченко задумался о тренерской карьере

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко готов стать тренером после завершения карьеры футболиста.

«У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше – посмотрим.

Конечно, если бы мне было 25-27 лет, играл бы еще в Премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока играю в «Арарате» и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе», – сказал Павлюченко «Вестям».

В прошлом сезоне Роман выступал в составе «Урала». Он провел в Премьер-лиге 19 матчей, забив в них четыре гола. Прошедшим летом он перешел в клуб ПФЛ «Арарат».