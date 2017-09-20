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    Павлюченко задумался о тренерской карьере

    Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко готов стать тренером после завершения карьеры футболиста.

    «У меня есть мысль отучиться на тренера, но пока еще играю. Не могу сказать, что будет завтра. Посмотрим. Я еще молодой, хочется поиграть, хоть сейчас и не на высоком уровне играю, а дальше – посмотрим.

    Конечно, если бы мне было 25-27 лет, играл бы еще в Премьер-лиге. Хотя, судя по уровню чемпионата России, можно и в 35 лет играть. Пока играю в «Арарате» и получаю удовольствие. Хотя, если честно, часто задаю себе вопрос о том, хочу ли я остаться в футболе», – сказал Павлюченко «Вестям».

    В прошлом сезоне Роман выступал в составе «Урала». Он провел в Премьер-лиге 19 матчей, забив в них четыре гола. Прошедшим летом он перешел в клуб ПФЛ «Арарат».

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.09.2017 07:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 21 сентября 2017, 12:55

      Задумался, уже хорошо... А можно потом и диссертацию страниц на 50 сотворить, как Булыкин!!.. Главное ставить цели и не забывать к ни следовать!!...))

      0
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      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 20 сентября 2017, 09:27

      У меня есть мысль отучиться на тренера,..
      Я отучился на горного инженера, а работаю в ледовом дворце спорта. Призвание, брат. Отучиться... Тфу

      0
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      Рейтинг: +301

      23igkra 20 сентября 2017, 08:36

      Бабки заканчиваются, видать.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 20 сентября 2017, 08:11

      Проснулся и задумался ... )))

      2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Tostao 20 сентября 2017, 08:43

      Привет Волод!
      Тоже почему-то первая мысль,после прочтения новости,была про сон...))

      1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > rubinovyi2 21 сентября 2017, 12:46

      Привет, Алексей!
      Передавай наилучшие пожелания блог-бару у Майка!

      2
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      ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 > Tostao 22 сентября 2017, 08:53

      Непременно!

      1
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      Рейтинг: +677

      vodomut 20 сентября 2017, 07:46

      ему дорога в тьмутаракань!

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