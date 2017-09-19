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    Кубок английской лиги. «Ливерпуль» вылетает от «Лестера», «Сток Сити» – от «Бристоль Сити» и другие результаты

    Состоялись некоторые матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» покидает турнир, поскольку проиграл в гостях «Лестеру». «Кристал Пэлас» одерживает первую победу в сезоне, справившись с новичком АПЛ.

    В еще одной встрече представитель высшего дивизиона «Сток Сити» вылетел от «Бристоль Сити»

    Кубок английской лиги. 1/16 финала

    Бристоль Сити – Сток Сити – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дьедиу, 51; 2:0 – Тэйлор, 61.

    Вест Хэм – Болтон – 3:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Огбонна, 4; 2:0 – Сахо, 30; 3:0 – Масуаку, 90+4.

    Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Сако, 14.

    Лестер – Ливерпуль – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Окадзаки, 65; 2:0 – Слимани, 78.

    Календарь Кубка английской лиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2017 23:42
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 20 сентября 2017, 08:37

      Ждем на Открытии, у нас как раз настрой не детский.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1495

      Супермачо 20 сентября 2017, 08:17

      Кто там "Спартак" обзывает "Лестером"? ) Это мы просто к "Ливерпулю" готовимся усиленно. )))

      2
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      ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд > Супермачо 20 сентября 2017, 09:23

      Если повторим результаты Лестера в ЛЧ, будет неплохо

      10
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 07:29

      Вот вам и великий и ужасный Ливерпуль, хотя по игре ужасный подходящее слово.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +1742

      Alex Y 20 сентября 2017, 07:06

      Ливерпуль((((((((((((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 20 сентября 2017, 05:09

      Кристал Пэлас наконец победил, но это не чемпионат.

      2
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 20 сентября 2017, 04:46

      Ожидаемо

      0
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 20 сентября 2017, 04:22

      Клопп=Каррера...?

      1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > ribavadim 20 сентября 2017, 06:31

      Похожи, только Каррера без очков. Но кубань дубль Спартака не обыграет.

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      Рейтинг: +1941

      Таганский 20 сентября 2017, 00:07

      Интересные есть результаты..

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 сентября 2017, 00:06

      Не прёт последние игры Ливеру)))

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > TY13R 20 сентября 2017, 06:04

      Не в последних играх не прет...Я б сказал в последние многочисленные годы не прет.

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      Рейтинг: +8839

      GoLenaStop 19 сентября 2017, 23:48

      Ой, опять я всё про.рала!..

      2
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