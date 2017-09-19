Кубок английской лиги. «Ливерпуль» вылетает от «Лестера», «Сток Сити» – от «Бристоль Сити» и другие результаты

Состоялись некоторые матчи 1/16 финала Кубка английской лиги. «Ливерпуль» покидает турнир, поскольку проиграл в гостях «Лестеру». «Кристал Пэлас» одерживает первую победу в сезоне, справившись с новичком АПЛ.

В еще одной встрече представитель высшего дивизиона «Сток Сити» вылетел от «Бристоль Сити»

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Бристоль Сити – Сток Сити – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Дьедиу, 51; 2:0 – Тэйлор, 61.

Вест Хэм – Болтон – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Огбонна, 4; 2:0 – Сахо, 30; 3:0 – Масуаку, 90+4.

Кристал Пэлас – Хаддерсфилд – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Сако, 14.

Лестер – Ливерпуль – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Окадзаки, 65; 2:0 – Слимани, 78.

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