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    Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика» Ралстону после финального свистка

    Нападающий «ПСЖ» Неймар стал автором гола в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком», который закончился со счетом 5:0. На протяжении почти всего матча бразилец конфликтовал с правым защитником соперников Энтони Ралстоном.

    18-летний футболист шотландского клуба доставил много неприятностей сопернику в этой встрече, дважды грубо сфолив за первые 20 минут. Неймар, запомнив эти моменты, отказался после финального свистка пожать руку сопернику, который подошел к нему.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2017 08:53
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +79

      ILOVETHISGAME.ykt 15 сентября 2017, 16:45

      правильно сделал, после такой игры, руки не жмут.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 13 сентября 2017, 21:08

      а это надо наказывать
      если не накажут ........

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 13 сентября 2017, 13:28

      Не хорошо.

      0
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      Рейтинг: +38

      vodia_punk 13 сентября 2017, 12:39

      На обиженных воду возят... Это же игра была.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 сентября 2017, 12:26

      Это его совсем не красит !

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 13 сентября 2017, 12:24

      гомогей

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +585

      tilvan 13 сентября 2017, 11:58

      обиженка

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 13 сентября 2017, 11:27

      обиделся , если чё ....

      1
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      Рейтинг: +169

      TY13R 13 сентября 2017, 11:24

      быдло оно и в Бразилии - быдло)))

      3
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      Рейтинг: +245

      Остап Бендер 1927 13 сентября 2017, 11:01

      Неймар та ещё сволочь

      1
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