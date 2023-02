Неймар отказался пожать руку защитнику «Селтика» Ралстону после финального свистка

Нападающий «ПСЖ» Неймар стал автором гола в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов с «Селтиком», который закончился со счетом 5:0. На протяжении почти всего матча бразилец конфликтовал с правым защитником соперников Энтони Ралстоном.

18-летний футболист шотландского клуба доставил много неприятностей сопернику в этой встрече, дважды грубо сфолив за первые 20 минут. Неймар, запомнив эти моменты, отказался после финального свистка пожать руку сопернику, который подошел к нему.

