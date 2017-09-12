Экс-полузащитник «Спартака» Бояринцев стал главным тренером «Текстильщика»

Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев возглавил ивановский «Текстильщик». Напомним, что в качестве футболиста он выступал за «Носту» (1998-2000), «Рубин» (2001-2004), «Спартак» (2005-2007, 2009), «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011-2012) и ряд других российских команд.

Свою тренерскую карьеру он начал в 2014 году в московском «Торпедо». В этом же году он руководил молодежным составом черно-белых в первенстве резервных команд в Премьер-лиги. С 26 февраля 2016 года по сентябрь 2017 он являлся старшим тренером новотроицкой «Носты» (ПФЛ, зона «Урал-Поволжье»).