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    Экс-полузащитник «Спартака» Бояринцев стал главным тренером «Текстильщика»

    Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев возглавил ивановский «Текстильщик». Напомним, что в качестве футболиста он выступал за «Носту» (1998-2000), «Рубин» (2001-2004), «Спартак» (2005-2007, 2009), «Шинник» (2008), «Сатурн» (2010), «Томь» (2011-2012) и ряд других российских команд.

    Свою тренерскую карьеру он начал в 2014 году в московском «Торпедо». В этом же году он руководил молодежным составом черно-белых в первенстве резервных команд в Премьер-лиги. С 26 февраля 2016 года по сентябрь 2017 он являлся старшим тренером новотроицкой «Носты» (ПФЛ, зона «Урал-Поволжье»).

    Источник: ФК «Текстильщик»

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    12.09.2017 11:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +271

      artem 81 27 апреля 2018, 12:53

      Бояра вперед!!! Еще бы играющим тренером был да плюхи колотил как раньше.

      0
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      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 12 сентября 2017, 13:55

      Он не экс полузащитник Рубина, Шинника, Сатурна и Томи. Нет, он полузащитник СПАРТАКА. Заголовок аж бесит)

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 сентября 2017, 11:45

      Денис Константинович ввязался в неблагодарное дело... Пока доведёт команду до чемпионства в РФПЛ и финала ЛЧ, столько всякого придётся услышать и прочитать о себе и своих взглядах на футбол...))) Не много придётся потерпеть...
      Удачи в начинаниях!!....

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      Рейтинг: +54

      Alexs1997 12 сентября 2017, 11:19

      Удачи Денис!

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