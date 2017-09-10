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    Григорян: «Арарат» заново родился»

    Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о будущем столичного клуба. Ранее сообщалось, что участник ПФЛ может быть расформирован.

    На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу зоны «Центр», имея трехочковое преимущество над ближайшим соперником.

    – Что с «Араратом» происходит прямо сейчас?

    – «Арарат» заново родился. Еще несколько дней назад были достаточно серьезные опасения, что спонсор может прекратить поддержку клуба, но сейчас проект продолжается со всеми изначальными намерениями – патриотичными и идейными.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2017 00:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 10 сентября 2017, 07:23

      Как не крути - развалится ваш Арарат.
      Инчо, брат?

      2
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      Рейтинг: +22

      Viktor5555 > subbotaspartak 22 сентября 2017, 22:04

      с Араратом может случится всякое, но никак не могу понять враждебного настроения к НЕРУССКИМ специалистам со стороны околофутбольных, якобы, знатоков футбола. Я всё время предлагаю открыть сайт для УРОДОВ, чтобы они свою мерзость оставляли там, а тут что-то дельное писали. Знаю, что мразей на земле меньше, но смотрите все КОММЕНТЫ со стороны Кучки дерьма, сразу покажется, что они тут кругом. Давайте очистим сайт и будем ДИПЛОМОТИЧНЫ...

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