Григорян: «Арарат» заново родился»

Как не крути - развалится ваш Арарат.
Инчо, брат?
Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о будущем столичного клуба. Ранее сообщалось, что участник ПФЛ может быть расформирован.
На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу зоны «Центр», имея трехочковое преимущество над ближайшим соперником.
– Что с «Араратом» происходит прямо сейчас?
– «Арарат» заново родился. Еще несколько дней назад были достаточно серьезные опасения, что спонсор может прекратить поддержку клуба, но сейчас проект продолжается со всеми изначальными намерениями – патриотичными и идейными.