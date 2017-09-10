Григорян: «Арарат» заново родился»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о будущем столичного клуба. Ранее сообщалось, что участник ПФЛ может быть расформирован.

На данный момент команда возглавляет турнирную таблицу зоны «Центр», имея трехочковое преимущество над ближайшим соперником.

– Что с «Араратом» происходит прямо сейчас?

– «Арарат» заново родился. Еще несколько дней назад были достаточно серьезные опасения, что спонсор может прекратить поддержку клуба, но сейчас проект продолжается со всеми изначальными намерениями – патриотичными и идейными.