Григорян: «По итогам сезона «Арарат» выйдет в ФНЛ, а еще через два – в РФПЛ»

Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о турнирных планах столичного клуба.

На данный момент команда единолично возглавляет турнирную таблицу ПФЛ зоны «Центр», опережая ближайшего соперника на три очка.

– «Арарат» выйдет в ФНЛ по итогам сезона?

– Да, выйдет.

– И еще через год будет в Премьер-лиге?

– Сейчас спонсор видит только такое развитие событий. Я с ним на эту тему еще не общался, но думаю, «Арарат» выйдет в Премьер-лигу только через сезон. Я отлично знаю реалии ФНЛ. Если я смогу повлиять на стратегию клуба, буду убеждать, что в ФНЛ нам надо задержаться.