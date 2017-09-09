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    Григорян: «По итогам сезона «Арарат» выйдет в ФНЛ, а еще через два – в РФПЛ»

    Главный тренер московского «Арарата» Александр Григорян рассказал о турнирных планах столичного клуба.

    На данный момент команда единолично возглавляет турнирную таблицу ПФЛ зоны «Центр», опережая ближайшего соперника на три очка.

    – «Арарат» выйдет в ФНЛ по итогам сезона?

    – Да, выйдет.

    – И еще через год будет в Премьер-лиге?

    – Сейчас спонсор видит только такое развитие событий. Я с ним на эту тему еще не общался, но думаю, «Арарат» выйдет в Премьер-лигу только через сезон. Я отлично знаю реалии ФНЛ. Если я смогу повлиять на стратегию клуба, буду убеждать, что в ФНЛ нам надо задержаться.

    Источник: «Матч ТВ»

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    09.09.2017 21:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 9 сентября 2017, 21:55

      смотри как бы через месяц клуб не расфермовали

      -2
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