Григорян: «Мне не хватало внимания после ухода из РФПЛ, поэтому я и рассказал о закрытии «Арарата». С нами, армянами, не соскучишься»

Главный тренер московского «Арарата», выступающего в зоне «Центр» ПФЛ, Александр Григорян объяснил, что им двигало, когда он рассказал СМИ о закрытии своего клуба. В действительности же команда свое существование продолжит.

«Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас, Валерий Оганесян, дал интервью на всю жизнь.

Надо же и мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем», – обещает Григорян.

«Арарат» лидирует в зоне «Центр».