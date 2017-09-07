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    Григорян: «Мне не хватало внимания после ухода из РФПЛ, поэтому я и рассказал о закрытии «Арарата». С нами, армянами, не соскучишься»

    Главный тренер московского «Арарата», выступающего в зоне «Центр» ПФЛ, Александр Григорян объяснил, что им двигало, когда он рассказал СМИ о закрытии своего клуба. В действительности же команда свое существование продолжит.

    «Вы согласны со мной в том, что с нами, армянами, не скучно? Думаю, что даже игроки наши после всех этих новостей потеряли по три килограмма на нервной почве. Самый веселый из нас, Валерий Оганесян, дал интервью на всю жизнь.

    Надо же и мне было как-то привлечь ваше внимание, а то после РФПЛ чувствую нехватку этого. Вот вы все и пришли. Думаю, что на следующую игру еще что-то придумаем», – обещает Григорян.

    «Арарат» лидирует в зоне «Центр».

    Источник: Р-Спорт

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    07.09.2017 21:39
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 22 сентября 2017, 20:45

      Срочно к мозгоправу!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > multiscan 26 сентября 2017, 21:38

      к Петросяну юморить

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 8 сентября 2017, 23:01

      Что за хрень, ведь не только Григорян объявил о предстоящем закрытии. Это сказал и бывший владелец команды Оганесян, который подтвердил, что вывел со счета клуба 20 млн. р. - все что там было - на свой личный счет. Это подтвердили и миноритарные акционеры, которые отказались выкупать клуб у Оганесяна. Короче, дело ясное, что дело темное, и армяне там или армяне - не столь важно. Григоряну, кстати, новые (судя по всему анонимные) хозяева команды вполне могли предложить сказать эти слова. Настойчиво так предложить.

      0
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      Рейтинг: +459

      77SAM 8 сентября 2017, 00:07

      детский сад...

      1
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      Рейтинг: +731

      rammax fcsm 7 сентября 2017, 23:45

      шизанутая армяшка

      3
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 7 сентября 2017, 23:33

      шут.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 сентября 2017, 23:27

      Петросянить начал,лучше бы футболом занимался)

      0
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      Рейтинг: +1501

      777+ 7 сентября 2017, 23:18

      Я думал это тренер, а он позор армян,
      Сплошной пиар и болтовня,как-будто "в доску" пьян!
      Какой РФПЛ? Ему к Малахову - на обсужденье россиян!
      Я понял - это Бузова, нет Бузогригорян!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 7 сентября 2017, 23:03

      Понятно ведь что этому психическому больному сказали как хочешь но чтобы сказал что ты на..пиз.ел

      2
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      Рейтинг: +24996

      bset 7 сентября 2017, 22:24

      #АраратЖив

      2
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      Рейтинг: +54

      Кирилл_18 7 сентября 2017, 22:10

      армянский цирк, клянется мамой шимпанзе....

      7
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