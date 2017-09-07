Павлюченко заявил, что в «Арарате» все нормально и все наладилось

Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко после матча восьмого тура зоны «Центр» ПФЛ против «Рязани» (1:0) заявил, что ситуация в клубе нормальная.

Ранее «Бомбардир» сообщал, что в ближайшее время москвичи могут закрыться как юридическое лицо и, соответственно, прекратить выступления в ПФЛ.

– Несмотря на тряски, которые были с клубом до игры, мы пытались настроиться. Вчера клуб был, сегодня говорят, что его нет, а потом он опять есть... Сейчас все нормально, все наладилось.

Григорян ничего не сказал. Мы все профессионалы, у нас есть контракты, мы должны выходить и играть. Матч забудется, три очка останутся у нас, двигаемся дальше.

– Вы ехали сюда как на последний матч?

– Мы ехали побеждать. Не думали о том, последняя ли эта игра или нет. Все нормально.

– Вы сказали, что все наладилось. Эта информация пришла до игры?

– Вы, наверное, прессу читаете. Там все написано. Я сам узнал из прессы. Остальные разговоры на эту тему я старался не слушать. Это не мое дело, мое дело – выходить и играть.

– Но вы клуб уже искали новый?

– Нет, конечно! Я в «Арарате».