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    Павлюченко заявил, что в «Арарате» все нормально и все наладилось

    Нападающий московского «Арарата» Роман Павлюченко после матча восьмого тура зоны «Центр» ПФЛ против «Рязани» (1:0) заявил, что ситуация в клубе нормальная.

    Ранее «Бомбардир» сообщал, что в ближайшее время москвичи могут закрыться как юридическое лицо и, соответственно, прекратить выступления в ПФЛ.

    – Несмотря на тряски, которые были с клубом до игры, мы пытались настроиться. Вчера клуб был, сегодня говорят, что его нет, а потом он опять есть... Сейчас все нормально, все наладилось.

    Григорян ничего не сказал. Мы все профессионалы, у нас есть контракты, мы должны выходить и играть. Матч забудется, три очка останутся у нас, двигаемся дальше.

    – Вы ехали сюда как на последний матч?

    – Мы ехали побеждать. Не думали о том, последняя ли эта игра или нет. Все нормально.

    – Вы сказали, что все наладилось. Эта информация пришла до игры?

    – Вы, наверное, прессу читаете. Там все написано. Я сам узнал из прессы. Остальные разговоры на эту тему я старался не слушать. Это не мое дело, мое дело – выходить и играть.

    – Но вы клуб уже искали новый?

    – Нет, конечно! Я в «Арарате».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2017 21:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 8 сентября 2017, 07:04

      Роме наверное зарплату дали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 7 сентября 2017, 21:28

      Молодец Рома! В отличие от многих понимает что дело футболиста - в футбол играть а не языком чесать о том чего нет

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