Марсело: «С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину»

Защитник «Реала» Марсело считает, что главный тренер сборной Бразилии Тите способен вернуть национальную команду на вершину.

«У меня есть последняя миссия в футболе. На ЧМ-2018 Бразилия возвращается. Запишите это.

С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», – заявил Марсело.

Напомним, что сборная Бразилии досрочно обеспечила себе путевку в Россию, одержав победу в своей отборочной группе.