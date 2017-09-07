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    Марсело: «С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину»

    Защитник «Реала» Марсело считает, что главный тренер сборной Бразилии Тите способен вернуть национальную команду на вершину.

    «У меня есть последняя миссия в футболе. На ЧМ-2018 Бразилия возвращается. Запишите это.

    С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», – заявил Марсело.

    Напомним, что сборная Бразилии досрочно обеспечила себе путевку в Россию, одержав победу в своей отборочной группе.

    Источник: Twitter

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    07.09.2017 10:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 7 сентября 2017, 14:18

      Я в этом сомневаюсь. Есть несколько европейских сборных, которые показывают сейчас более грамотную и целостную игру.

      0
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      Рейтинг: +100698

      zigbert 7 сентября 2017, 12:22

      Если это говорит человек с такой устрашающей шевелюрой,то в это можно поверить.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 7 сентября 2017, 11:06

      При всём уважении к Бразилии, имеется ещё ряд претендентов на титул!... Команда на ходу, традиции зашкаливают, былые поражения злят!!... Многие с вожделением будут ждать выступления своих кумиров!... А для зрителей ЧМ - предел мечтаний красивого и качественного футбола, со всеми его непредсказуемостями, победами и разочарованиями!... Марсело, твой выход!!...))

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > insider_retro 7 сентября 2017, 11:07

      "Мечтайте так много, как вам хочется, ведь это не будет Вам ничего стоить..." (Джаред Лето)

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