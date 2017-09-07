Марсело: «С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину»

Я в этом сомневаюсь. Есть несколько европейских сборных, которые показывают сейчас более грамотную и целостную игру.
Защитник «Реала» Марсело считает, что главный тренер сборной Бразилии Тите способен вернуть национальную команду на вершину.
«У меня есть последняя миссия в футболе. На ЧМ-2018 Бразилия возвращается. Запишите это.
С тренером Тите мы вернем Бразилию на вершину», – заявил Марсело.
Напомним, что сборная Бразилии досрочно обеспечила себе путевку в Россию, одержав победу в своей отборочной группе.
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— Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) 7 сентября 2017 г.