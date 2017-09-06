Тите остался доволен ничейным счетом в матче Бразилии и Колумбии

Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен действиями нападающего «ПСЖ» Неймара в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Колумбии. Игра закончилась со счетом 1:1.

«У меня в памяти остались три удара Неймара, которые могли стать решающими. Это тот футболист, который всегда находится в движении.

Я видел уровень его концентрации. Это соответствует игре нашей сборной. Он помогает всей команде. Положительного результата мы не достигли в этой встрече, но выступление было хорошим», – сказал Тите.

Напомним, что сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на чемпионат мира-2018, обеспечив себе первое место в группе.