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    Тите остался доволен ничейным счетом в матче Бразилии и Колумбии

    Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен действиями нападающего «ПСЖ» Неймара в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 против Колумбии. Игра закончилась со счетом 1:1.

    «У меня в памяти остались три удара Неймара, которые могли стать решающими. Это тот футболист, который всегда находится в движении.

    Я видел уровень его концентрации. Это соответствует игре нашей сборной. Он помогает всей команде. Положительного результата мы не достигли в этой встрече, но выступление было хорошим», – сказал Тите.

    Напомним, что сборная Бразилии досрочно завоевала путевку на чемпионат мира-2018, обеспечив себе первое место в группе.

    Источник: Globo

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    06.09.2017 11:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 6 сентября 2017, 11:23

      Так и думал что будет ничья.

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