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    Руководители «Арарата» ответили отказом Оганесяну на предложение выкупить клуб

    Учредитель «Арарата» Валерий Оганесян был готов выкупить права на владение клубом, но получил отказ. Нынешнее руководство и спонсоры не стали рассматривать такой вариант и вышли из проекта, рассчитавшись при этом с тренерами, игроками и администрацией.

    Сегодня главный тренер «Арарата» Александр Григорян сообщил, что после матча восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью» клуб прекратит свое существование.

    В конце августа в «Арарате» сообщили, что Оганесян вывел с клубного счета 20 миллионов рублей и покинул пределы России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.09.2017 17:59
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 6 сентября 2017, 15:11

      Армяне

      0
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      Рейтинг: +11

      poverty 6 сентября 2017, 13:56

      И зачем тогда надо было вообще создавать клуб?

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 сентября 2017, 23:07

      Армяне не поделили кому,сколько и чего))) Уж очень что то быстро развалился армянский проект

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 5 сентября 2017, 20:36

      Вся история - привет из 90-х. С совершенно логичным финалом.

      1
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      Рейтинг: +575

      Mark68 5 сентября 2017, 20:26

      ....хотели как всегда,а получилось по армянски....) Только без обид!!!)...,эта присказка имело место жить...,Бакинцы!...вспомнят и улыбнутся...)

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 5 сентября 2017, 20:25

      Столько шума из-за каких-то 20 миллионов рублей! Хотя для ПФЛ немало конечно, но в РФПЛ например пилят куда большие суммы в порядке вещей и без лишнего шума, а главное - регулярно!

      1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 5 сентября 2017, 20:11

      Остапы Бендеры не перевелись , и будут существовать всегда !

      1
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      Рейтинг: +816

      diktatop 5 сентября 2017, 19:34

      очередной пузырь по распиливанию средств

      0
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      Рейтинг: +600

      polozovs 5 сентября 2017, 19:18

      Ох, Арарат, сколько новостей то с ними ...
      то 20млн вывел, то потом опровергли, то теперь опять
      Похоже, за продвижение отвечает мастер из агентства ТрендМедиа и на скандалах держит на плаву команду Арарат.

      Если действительно развалится проект, то очень будет жаль.

      0
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 5 сентября 2017, 19:18

      и это рекорд! 3 месяца клуб продержался!)

      -1
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