Руководители «Арарата» ответили отказом Оганесяну на предложение выкупить клуб

Учредитель «Арарата» Валерий Оганесян был готов выкупить права на владение клубом, но получил отказ. Нынешнее руководство и спонсоры не стали рассматривать такой вариант и вышли из проекта, рассчитавшись при этом с тренерами, игроками и администрацией.

Сегодня главный тренер «Арарата» Александр Григорян сообщил, что после матча восьмого тура ПФЛ в зоне Центр с «Рязанью» клуб прекратит свое существование.

В конце августа в «Арарате» сообщили, что Оганесян вывел с клубного счета 20 миллионов рублей и покинул пределы России.