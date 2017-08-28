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  • Олег Иванов: «Статистика встреч с ЦСКА у «Ахмата» была не очень хорошая»

Олег Иванов: «Статистика встреч с ЦСКА у «Ахмата» была не очень хорошая»

28 августа 2017, 07:14
2

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал за счет чего его команде удалось обыграть ЦСКА в матче в Москве. По его словам, команда после четырех поражений в чемпионате смогла сплотиться и добиться нужного результата.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» завершился со счетом 0:1. Армейцы занимают шестую строчку турнирной таблицы с 13-ю очками на своем счету, а грозненцы идут следом за ними – на седьмой позиции с 12-ю очками.

— Олег, эта победа была особенно важна для вашей команды после четырех поражений подряд?

— В сложившейся ситуации нам действительно были очень нужны очки. И хочу отдать должное ребятам, которые сумели сплотиться и бились до конца. Наверное, именно за счет этого и удалось победить ЦСКА.

— Против армейцев в Москве команда из Грозного в последние годы играет крайне неудачно...

— Да, я помню, что последний раз победу над ЦСКА в гостях «Терек» одержал еще при Юрии Красножане. Статистика встреч с армейцами у нас была не очень хорошая. Но сегодня благодаря высокой самоотдаче, дисциплине и концентрации удалось взять три очка.

— Почти год назад «Терек» стал первым гостем армейцев на их новом стадионе — и был разгромлен 3:0. Сегодня ЦСКА отмечал день рождения клуба, в связи с этим не опасались, что история и итоговый результат повторятся?

— Честно говоря, я только сегодня узнал, что у ЦСКА день рождения. Но мы и в прошлом сезоне не планировали устраивать армейцам праздник – просто так получилось, что пропустили три мяча и крупно проиграли. А теперь нашей команде удалось прервать неудачную серию, и это очень хорошо.

— Насколько тяжело вам было входить в такую напряженную игру по ходу второго тайма?

— В такую игру всегда тяжело входить вне зависимости от того, опытный ты игрок или неопытный. Темп был довольно высоким, а нам приходилось играть от обороны и стараться убегать в контратаки. Поэтому приходилось в несвойственной мне манере преодолевать серьезные расстояния.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Ахмат ЦСКА Иванов Олег
Комментарии (2)
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А я ведь перед стартом чемпионата сезона 2017/18 ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Игроки ЦСКА сигнализировали Вилкову, что мяч вышел за пределы поля, но арбитру НАПЛЕВАТЬ! Как можно было не увидеть, что мяч ушел за линию ворот? Это фатальная ошибка и арбитра Вилкова, и бокового - видели, но не свиснули. Они преследовали свои интересы, в ущерб команде ЦСКА и честному футболу! В этом плане, вообще есть большие претензии и вопросы к судейскому корпусу Будогосского. Ганчаренко можно понять, у нас все ошибаются, но страдают все, кроме арбитров. Арбитры совершенно не страдают, как судили БЕЗОБРАЗНО, так и судят СКАНДАЛЬНО в каждом туре. Очень редко, когда кого-то из арбитров СУРОВО наказывают, а в основном ОТМАЗЫВАЮТ и ПОКРЫВАЮТ! ПОКРЫВАЮТ и ОТМАЗЫВАЮТ из тура в тур! Будогосский! Сколько это ваше БЕЗОБРАЗИЕ может продолжаться!!! Нужно КАРДИНАЛЬНО повышать меру ответственностей арбитров. Ошибся – получил наказание, ещё раз ошибся и до свидания. Таких арбитров пожизненно НАДО лишать права работать в футболе! Так же просто нельзя судить, как судили Вилков, Безбородов, Еськов, Карасёв, Николаев, Федотов, Сухой, Турбин, Левников, Куликов, Сельдяков, Москалёв, Лапочкин, Иванов и другие В предыдущем туре пострадал "Ахмат". Что ни тур, то судейский СКАНДАЛ! Страдают тренеры, игроки, руководители, болельщики, а судьи НЕ НЕСУТ никакой ответственности. У них что??? Всё хорошо??? Безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Что-то НЕЛАДНОЕ творится в судейской ШАРАЖКЕ Будогосского! Что ни тур, то скандал и один громче другого! Будогосский ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу и его меры не дали результата! Скандалы кочуют от сезона к сезону, от тура к туру, а Будогосский кормит нас своей идиотской ЛАБУДОЙ! Прошлый сезон стал самым СКАНДАЛЬНЫМ за всю историю советского и российского футбола! Изменил что-либо Будогосский своей ДЕМАГОГИЕЙ за время своей работы главой департамента??? Нет и ещё раз НЕТ! Надо принимать КАРДИНАЛЬНЫЕ меры и наводить порядок в судействе внедрением системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ!!! Только внедрение системы видео помощи арбитрам (VAR) на стадионах РФПЛ сможет ПОБОРОТЬ судейскую коррупцию в нашем футболе! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают арбитрам, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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