Олег Иванов: «Статистика встреч с ЦСКА у «Ахмата» была не очень хорошая»

Полузащитник «Ахмата» Олег Иванов рассказал за счет чего его команде удалось обыграть ЦСКА в матче в Москве. По его словам, команда после четырех поражений в чемпионате смогла сплотиться и добиться нужного результата.

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги ЦСКА – «Ахмат» завершился со счетом 0:1. Армейцы занимают шестую строчку турнирной таблицы с 13-ю очками на своем счету, а грозненцы идут следом за ними – на седьмой позиции с 12-ю очками.

— Олег, эта победа была особенно важна для вашей команды после четырех поражений подряд?

— В сложившейся ситуации нам действительно были очень нужны очки. И хочу отдать должное ребятам, которые сумели сплотиться и бились до конца. Наверное, именно за счет этого и удалось победить ЦСКА.

— Против армейцев в Москве команда из Грозного в последние годы играет крайне неудачно...

— Да, я помню, что последний раз победу над ЦСКА в гостях «Терек» одержал еще при Юрии Красножане. Статистика встреч с армейцами у нас была не очень хорошая. Но сегодня благодаря высокой самоотдаче, дисциплине и концентрации удалось взять три очка.

— Почти год назад «Терек» стал первым гостем армейцев на их новом стадионе — и был разгромлен 3:0. Сегодня ЦСКА отмечал день рождения клуба, в связи с этим не опасались, что история и итоговый результат повторятся?

— Честно говоря, я только сегодня узнал, что у ЦСКА день рождения. Но мы и в прошлом сезоне не планировали устраивать армейцам праздник – просто так получилось, что пропустили три мяча и крупно проиграли. А теперь нашей команде удалось прервать неудачную серию, и это очень хорошо.

— Насколько тяжело вам было входить в такую напряженную игру по ходу второго тайма?

— В такую игру всегда тяжело входить вне зависимости от того, опытный ты игрок или неопытный. Темп был довольно высоким, а нам приходилось играть от обороны и стараться убегать в контратаки. Поэтому приходилось в несвойственной мне манере преодолевать серьезные расстояния.