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    Каррера: «Все соперники ЦСКА по Лиге чемпионов – не подарок. Но ведь и сам ЦСКА – не подарок»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для ЦСКА. По словам итальянского специалиста, красно-синие имеют шансы на выход в плей-офф.

    На групповой стадии армейский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».

    – Чтобы закрыть тему жеребьевки Лиги чемпионов, выскажите, пожалуйста, свое мнение о группе, в которую попал ЦСКА. Каковы, на ваш взгляд шансы армейцев?

    – Им ведь тоже достались англичане! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что главным фаворитом группы является «Манчестер Юнайтед», особенно на фоне его старта в новом чемпионате Англии. Португальская «Бенфика» – клуб с великим прошлым и с большим европейским опытом. В португальских командах всегда хватает интересных игроков, так что этот соперник интересен и труден по определению. «Базель» из года в год играет в Лиге чемпионов, команда накопила большой опыт участия в этом турнире, что очень важно.

    Короче говоря, все соперники ЦСКА – не подарок. Но ведь и сам ЦСКА – не подарок! Команда и сама много лет регулярно играет в Лиге чемпионов, у нее устоявшийся состав, а тренер имеет опыт подготовки команды к таким матчам. Ситуация похожа на нашу: группа у ЦСКА сложная, но бывают и посложнее.

    А вообще разговоры про шансы – дело неблагодарное. На бумаге видится одно, а на деле бывает по-другому. Вот когда для нас и для ЦСКА начнется групповой турнир, тогда и можно будет говорить о шансах предметно. А пока ведь у всех команд ноль очков!

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.08.2017 18:02
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 27 августа 2017, 14:28

      Да, после таких слов хочется уважать и уважать эту Карьеру..(и пожелать ему удачи в ЛЧ, но только до финала ЦСКА-Спартак)

      1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 26 августа 2017, 10:11

      Все сказал правильно, по делу. Удачи армейцам и Спартаку в лиге чемпионов.

      1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 26 августа 2017, 00:16

      и это правда, цска- удачи, если не порвать, то хотя бы закусать всех...

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 25 августа 2017, 23:20

      Вот есть во мне какая то уверенность что ЦСКА удачно сыграет в своей группе,в первую очередь из за коуча.

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      Рейтинг: +901

      Krics 25 августа 2017, 20:53

      Всегда корректно , с уважением к соперникам, только за это уважуха Массимо, ты оставил след в истории РФПЛ.

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