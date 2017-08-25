Каррера: «Все соперники ЦСКА по Лиге чемпионов – не подарок. Но ведь и сам ЦСКА – не подарок»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для ЦСКА. По словам итальянского специалиста, красно-синие имеют шансы на выход в плей-офф.

На групповой стадии армейский клуб встретится с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем».

– Чтобы закрыть тему жеребьевки Лиги чемпионов, выскажите, пожалуйста, свое мнение о группе, в которую попал ЦСКА. Каковы, на ваш взгляд шансы армейцев?

– Им ведь тоже достались англичане! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что главным фаворитом группы является «Манчестер Юнайтед», особенно на фоне его старта в новом чемпионате Англии. Португальская «Бенфика» – клуб с великим прошлым и с большим европейским опытом. В португальских командах всегда хватает интересных игроков, так что этот соперник интересен и труден по определению. «Базель» из года в год играет в Лиге чемпионов, команда накопила большой опыт участия в этом турнире, что очень важно.

Короче говоря, все соперники ЦСКА – не подарок. Но ведь и сам ЦСКА – не подарок! Команда и сама много лет регулярно играет в Лиге чемпионов, у нее устоявшийся состав, а тренер имеет опыт подготовки команды к таким матчам. Ситуация похожа на нашу: группа у ЦСКА сложная, но бывают и посложнее.

А вообще разговоры про шансы – дело неблагодарное. На бумаге видится одно, а на деле бывает по-другому. Вот когда для нас и для ЦСКА начнется групповой турнир, тогда и можно будет говорить о шансах предметно. А пока ведь у всех команд ноль очков!