Уэлбек и Дефо вызваны в сборную Англии

Тренерский штаб сборной Англии огласил список футболистов, вызванных на матчи с командами Мальты и Словакии в рамках отборочного этапа к чемпионату мира-2018. В списке значатся имена 28 футболистов.
Вратари: Джек Батленд, Джо Харт, Том Хитон, Джордан Пикфорд.
Защитники: Райан Бертран, Гари Кэйхилл, Аарон Крессвелл, Фил Джонс, Майкл Кин, Харри Магуайр, Крис Смоллинг, Джон Стоунз, Киран Триппьер, Кайл Уокер.
Полузащитники: Деле Алли, Натаниэль Чалоба, Джордан Хендерсон, Джейк Ливермор, Джесси Лингард, Эрик Дайер, Алекс Окслейд-Чемберлен.
Нападающие: Джермейн Дефо, Харри Кейн, Маркус Рэшфорд, Рахим Стерлинг, Дэниэл Старридж, Дэнни Уэлбек, Джейми Варди.
Источник: Twitter