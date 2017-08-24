Гончаренко: «С чего вдруг ЦСКА должен трястись в группе Лиги чемпионов?»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что попадание московского клуба в четвертую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов не скажется на команде в психологическом плане.
Жеребьевка групповой стадии пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.
– ЦСКА попал в четвертую корзину, коленочки не затрясутся?
– А с чего вдруг? Это наш первый групповой турнир? А для чего тогда пробиваться через такое сито, чтобы кого-то бояться. Игроки провели столько матчей в еврокубках, за сборную, какой смысл бояться?
Источник: Rusfootball.info