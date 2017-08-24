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    Гончаренко: «С чего вдруг ЦСКА должен трястись в группе Лиги чемпионов?»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко выразил мнение, что попадание московского клуба в четвертую корзину при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов не скажется на команде в психологическом плане.

    Жеребьевка групповой стадии пройдет сегодня и начнется в 19:00 по московскому времени.

    – ЦСКА попал в четвертую корзину, коленочки не затрясутся?

    – А с чего вдруг? Это наш первый групповой турнир? А для чего тогда пробиваться через такое сито, чтобы кого-то бояться. Игроки провели столько матчей в еврокубках, за сборную, какой смысл бояться?

    Источник: Rusfootball.info

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    24.08.2017 01:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +722

      Urry 24 августа 2017, 12:34

      Это Спартаку с такой игрой пора трястись

      1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 августа 2017, 09:17

      Удачи ЦСКА!!! И усилиться бы не мешало, раз деньги за группу уже гарантированы!

      2
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 > VIPded 1 сентября 2017, 08:15

      Боюсь теперь до зимнего окошка, может чего надует в форточку)))

      0
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      Рейтинг: +1339

      DUMOH 24 августа 2017, 09:17

      Вот кому кому,а ЦСКА то чего бояться?Привыкли к Ман.Сити да Баварии))

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 24 августа 2017, 07:10

      Тренер прав, какая разница - какая корзина, если играть то пытаться выйти и выйграть. Другое дело что нет для ротации людей, усиление требуется.

      3
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 > Аид666 1 сентября 2017, 04:46

      Теперь до зимы-матушки(((

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      Рейтинг: +295

      Эд1970 24 августа 2017, 01:50

      Волков боятся в лес не ходить.

      4
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      Рейтинг: -107

      kuigal. 24 августа 2017, 01:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну теперь то,после Янг-Бойза,нам никто не страшЫн,хоть четвёртая корзина,хоть сто сорок четвёртая.

      -7
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