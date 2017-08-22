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    Месси – о совместном фото с Неймаром в адрес Пике: «Он вернулся»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в инстаграме выложил фотографию, на которой аргентинец изображен в компании Луиса Суареса и Неймара, ранее покинувшего каталонский клуб ради перехода в «ПСЖ».

    «Он вернулся», – подписал снимок Месси, упомянув в записи защитника Жерара Пике.

    Напомним, перед уходом Неймара в «ПСЖ» испанец выложил в социальной сети совместный с бразильцем снимок, подписав фото «Он остается».

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    22.08.2017 21:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      TRACTOR 23 августа 2017, 14:54

      Интересно , зубы Суареса можно считать холодным оружием?

      0
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > TRACTOR 23 августа 2017, 17:53

      можно и так.Видно, как выглядит людоед как страшно когда голоден

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 23 августа 2017, 09:42

      На Фреди из группы Queen похож))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2017, 21:54

      Ипать у Суареса зубяки, только на этом фото заметил, простаивают без работы, ими кусать и кусать!!!

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 22 августа 2017, 21:47

      Приколисты))

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 августа 2017, 21:38

      Неймар: Соображаем на троих.

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