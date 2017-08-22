Месси – о совместном фото с Неймаром в адрес Пике: «Он вернулся»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси на своей странице в инстаграме выложил фотографию, на которой аргентинец изображен в компании Луиса Суареса и Неймара, ранее покинувшего каталонский клуб ради перехода в «ПСЖ».

«Он вернулся», – подписал снимок Месси, упомянув в записи защитника Жерара Пике.

Напомним, перед уходом Неймара в «ПСЖ» испанец выложил в социальной сети совместный с бразильцем снимок, подписав фото «Он остается».