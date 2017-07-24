Пике сообщил, что Неймар остается в «Барселоне»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал понять, что нападающий Неймар продолжит выступать за каталонский клуб.

«Он остается», – написал Пике на своей странице в твиттере.

Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Сегодня появилась информация, что бразилец готов остаться в «Барселоне», если его контракт будет улучшен.