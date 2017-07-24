Пике сообщил, что Неймар остается в «Барселоне»

Долой Неймара !!! Один раз предал, предаст и через год. У него батя голодный. Барса расти своих в своей школе.
Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал понять, что нападающий Неймар продолжит выступать за каталонский клуб.
«Он остается», – написал Пике на своей странице в твиттере.
Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Сегодня появилась информация, что бразилец готов остаться в «Барселоне», если его контракт будет улучшен.
Se queda. pic.twitter.com/RtPHUr9iTH— Gerard Piqué (@3gerardpique) 23 июля 2017 г.