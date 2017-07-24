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    Пике сообщил, что Неймар остается в «Барселоне»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике дал понять, что нападающий Неймар продолжит выступать за каталонский клуб.

    «Он остается», – написал Пике на своей странице в твиттере.

    Напомним, ранее сообщалось о возможном переходе Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Сегодня появилась информация, что бразилец готов остаться в «Барселоне», если его контракт будет улучшен.

    Источник: Twitter

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    24.07.2017 01:20
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 июля 2017, 17:05

      Долой Неймара !!! Один раз предал, предаст и через год. У него батя голодный. Барса расти своих в своей школе.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 24 июля 2017, 10:43

      Ну..раз Пике сообщил..)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 24 июля 2017, 08:49

      Это баллада уже надоело

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 24 июля 2017, 08:01

      Постановка шоу подходит к завершению.... Все действующие лица поучаствовали, поныли, пообнадёживали... Подходит время выступления представителя клуба и самого Неймара... Осталось недолго... Возможно очередной раз удивят итоговые цифры...

      0
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 24 июля 2017, 07:18

      Может и уйдёт.

      0
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      Рейтинг: +147

      JellyBean 24 июля 2017, 06:56

      Что и требовалось доказать:)

      1
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 24 июля 2017, 02:08

      Отлично

      0
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