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    «Ювентус» ждет предложений по Маркизио

    Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает La Gazzetta dello Sport. Тренерский штаб «Юве» дал понять 31-летнему футболисту, что тот больше не считается ключевым игроком команды. В этой связи боссы туринского клуба готовы рассмотреть варианты продажи игрока.

    Известно, что на данный момент у «Ювентуса» нет официальных предложений по Маркизио. У потенциальных претендентов есть еще 10 дней до закрытия европейского трансферного окна.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.08.2017 11:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 21 августа 2017, 14:21

      Ребята, Маркиз- ювентини, его никогда в жизни клуб сам не отпустит, он воспитанник академии, даже когда Сэр Алекс Фергюссон его звал в МЮ и готовы были заплатить за него 40 миллионов клуб и тогда не отпустил игрока.
      Вы источник гляньте, и все будет предельно понятно.

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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 > Juve1897 21 августа 2017, 16:47

      Просто у него даже в инстаграмме народ уже пишет, чтобы он не уходил. Значит слух есть и не бомбардир предумал

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      Рейтинг: +55

      Mxxx139 21 августа 2017, 13:28

      Мда, он конечно сейчас только набирает форму, но продавать... В предыдущие года был один из лучших по статистики перехватов в Европе. Хотя после ухода Боннучи уже ничему не удивишься. Если только он не хочет на лавке сидеть и думает что не выиграет конкуренцию..

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