«Ювентус» ждет предложений по Маркизио

Полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщает La Gazzetta dello Sport. Тренерский штаб «Юве» дал понять 31-летнему футболисту, что тот больше не считается ключевым игроком команды. В этой связи боссы туринского клуба готовы рассмотреть варианты продажи игрока.

Известно, что на данный момент у «Ювентуса» нет официальных предложений по Маркизио. У потенциальных претендентов есть еще 10 дней до закрытия европейского трансферного окна.