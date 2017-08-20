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    Португальский колдун заявил, что Роналду проклят

    Португальский колдун Фафе заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду был проклят в связи с тем, что пропустил похороны отца.

    «Роналду пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер. Это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долгое время не разговаривал с ним. Есть вещи, которые отражаются на нашей совести», – сказал Фафе.

    Ранее 32-летний португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи в первой игре за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).

    Источник: Goal.com

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    20.08.2017 12:22
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +617

      nelez 20 августа 2017, 22:03

      XXI век во дворе , а еще в сказку вермм.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 20 августа 2017, 17:58

      Шарлатан очередной.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 20 августа 2017, 17:34

      Пока у КриРо 5 матчевая дисквалификация,надо его к нам на Битву Экстрасенсов на один выпуск....хотя о чём я,денег не хватит его заманить к нам))

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 20 августа 2017, 16:53

      Я бы больше поверил, что он продал душу дьяволу за свой талант.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 20 августа 2017, 14:11

      - Колдун - завистник наложил проклятье на всю нашу семью.
      - Как наложил?
      - Перед дверью.

      4
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 20 августа 2017, 14:07

      Самое страшное проклятие:
      чтобы у тебя все зубы выпали, а один остался. Для зубной боли.)))

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 20 августа 2017, 13:59

      Крутая новость просто))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      TEPEK 20 августа 2017, 13:47

      Отец умер у него давно, после выиграл все, что можно. Стоило его дисквалифицировать на 5 матчей так начали сразу говорить, что он проклят. Да еще и левые какие то "колдуны". Смешно...

      3
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 20 августа 2017, 13:42

      Лучше бы священников слушали, а не колдунов.

      1
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 20 августа 2017, 13:26

      Лет 5 или 6 уже какой то калдун говорил уже что он сломается скоро,но что то пророчества не действуют

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