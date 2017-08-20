Португальский колдун заявил, что Роналду проклят

Португальский колдун Фафе заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду был проклят в связи с тем, что пропустил похороны отца.

«Роналду пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер. Это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долгое время не разговаривал с ним. Есть вещи, которые отражаются на нашей совести», – сказал Фафе.

Ранее 32-летний португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи в первой игре за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).