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Португальский колдун заявил, что Роналду проклят

20 августа 2017, 12:22
16

Португальский колдун Фафе заявил, что нападающий «Реала» Криштиану Роналду был проклят в связи с тем, что пропустил похороны отца.

«Роналду пропустил похороны своего отца, чтобы сыграть в тот же вечер. Это высвободило много отрицательной энергии. Он не попрощался с отцом, когда тот был жив, и долгое время не разговаривал с ним. Есть вещи, которые отражаются на нашей совести», – сказал Фафе.

Ранее 32-летний португалец получил пятиматчевую дисквалификацию за толчок судьи в первой игре за Суперкубок Испании против «Барселоны» (3:1).

Источник: Goal.com
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (16)
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triton004
1503223742
Теперь нужно чтоб он снял проклятие,чисто за символическую плату
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САНЁК17
1503224344
Бред какой то.
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Mankunian
1503224399
Меня бы кто так проклял на 5 золотых мячей
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Берёза В.
1503224767
Лет 5 или 6 уже какой то калдун говорил уже что он сломается скоро,но что то пророчества не действуют
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DeutschlandUberAlles
1503225773
Лучше бы священников слушали, а не колдунов.
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TEPEK
1503226064
Отец умер у него давно, после выиграл все, что можно. Стоило его дисквалифицировать на 5 матчей так начали сразу говорить, что он проклят. Да еще и левые какие то "колдуны". Смешно...
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Чуни Муни
1503227479
- Колдун - завистник наложил проклятье на всю нашу семью. - Как наложил? - Перед дверью.
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ЖОРРО
1503239642
Пока у КриРо 5 матчевая дисквалификация,надо его к нам на Битву Экстрасенсов на один выпуск....хотя о чём я,денег не хватит его заманить к нам))
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OfaZavr
1503241090
Шарлатан очередной.
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nelez
1503255803
XXI век во дворе , а еще в сказку вермм.
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