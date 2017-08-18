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«Чавес» и «Бенфика» после матча Примейры предлагали подарки судье

18 августа 2017, 12:53

Встреча второго тура чемпионата Португалии «Чавес» – «Бенфика» завершилась победой гостей с минимальным счетом. В добавленное время победный гол забил Харис Сеферович. По завершении встречи арбитр Жорже Соуза рассказал о поведении клубов после финального свистка.

«Должен отметить, что представители «Чавеса» предлагали мне клубный сувенир. После матча «Бенфика» подарила каждому члену судейской бригады клубные футболки», – отметил судья.

После двух туров лиссабонский клуб делит лидерство в турнирной таблице с «Порту», «Спортигом» и «Риу Аве».

Источник: O Jogo
Португалия. Примейра Бенфика
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