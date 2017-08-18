Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Чавес» и «Бенфика» после матча Примейры предлагали подарки судье

    Встреча второго тура чемпионата Португалии «Чавес» – «Бенфика» завершилась победой гостей с минимальным счетом. В добавленное время победный гол забил Харис Сеферович. По завершении встречи арбитр Жорже Соуза рассказал о поведении клубов после финального свистка.

    «Должен отметить, что представители «Чавеса» предлагали мне клубный сувенир. После матча «Бенфика» подарила каждому члену судейской бригады клубные футболки», – отметил судья.

    После двух туров лиссабонский клуб делит лидерство в турнирной таблице с «Порту», «Спортигом» и «Риу Аве».

    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.08.2017 12:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11