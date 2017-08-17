Усэйн Болт не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

Ямайский спринтер Усэйн Болт, который должен был 2 сентября принять участие в благотворительном матче между английским «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной», не сможет выйти на поле из-за травмы.

Повреждение, полученное в последнем забеге на минувшем чемпионате мира по легкой атлетике, оказалось более серьезным, чем предполагалось изначально. Об этом рассказал сам спортсмен.

«У меня диагностировали разрыв бедренных сухожилий. На реабилитацию понадобится три месяца. Это ответ всем моим поклонникам, переживавшим о моем здоровье», – сказал Болт.

Напомним, что по ходу своей карьеры ямаец неоднократно высказывал желание попробовать силы в большом футболе.