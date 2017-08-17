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    Усэйн Болт не сможет сыграть за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

    Ямайский спринтер Усэйн Болт, который должен был 2 сентября принять участие в благотворительном матче между английским «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной», не сможет выйти на поле из-за травмы.

    Повреждение, полученное в последнем забеге на минувшем чемпионате мира по легкой атлетике, оказалось более серьезным, чем предполагалось изначально. Об этом рассказал сам спортсмен.

    «У меня диагностировали разрыв бедренных сухожилий. На реабилитацию понадобится три месяца. Это ответ всем моим поклонникам, переживавшим о моем здоровье», – сказал Болт.

    Напомним, что по ходу своей карьеры ямаец неоднократно высказывал желание попробовать силы в большом футболе.

    Источник: The Guardian

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    17.08.2017 20:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 августа 2017, 23:13

      На плейстейшене в Фифу сыграть за МЮ сможет

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 августа 2017, 22:42

      и так на протяжении лет 5 Болт пытается сыграть за МЮ только разговорами!)

      0
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      Рейтинг: +139

      vanchope34 17 августа 2017, 21:37

      Жаль!Я бы посмотрел!

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