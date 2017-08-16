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  • Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

16 августа 2017, 13:15
23

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт примет участие в товарищеском матче легенд английского «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Ямаец будет выступать за «красных дьяволов».

Встреча состоится 2 сентября на «Олд Траффорд». Среди партнеров Болта будут присутствовать такие личности, как Райан Гиггз, Пол Скоулз.

На протяжении своей карьеры, которую он совсем недавно завершил, бегун неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в футболе.

Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Манчестер Юнайтед Барселона
Комментарии (23)
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Londara
1502879598
он же травму в эстафете получил
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Pourport
1502880263
Заотмечается с окончанием карьеры и на всё - БОЛТ!)
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lek!
1502882041
Наконец его мечта сбылась , рад за него .
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xLINDAx
1502882332
Дошёл-таки до поля), надо заценить обязательно будет..
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VSt
1502882758
Интересный ход. Браво маркетологам. Но Болт же, вроде, травму получил? До 2-го сентября восстановится?
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MrNao1
1502883215
Чистая коммерция. Скоро любая звезда начнёт играть за легенд великих клубов, вытесняя действительно "больших" игроков.
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ВoВ
1502883218
Огонь! Очень хотел бы посмотреть такой матч...боюсь только в повторе можно будет найти
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Manilov
1502883805
Сережку Зверева в Барсу на матч возьмите! Он тоже звезда!
Ответить
Manilov
1502890503
А комментатором, чего уж там, сам Владимир Вольфович будет.
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forward33
1502917645
Зимой Златан и Болт усилят Юнайтед
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