Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт примет участие в товарищеском матче легенд английского «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Ямаец будет выступать за «красных дьяволов».

Встреча состоится 2 сентября на «Олд Траффорд». Среди партнеров Болта будут присутствовать такие личности, как Райан Гиггз, Пол Скоулз.

На протяжении своей карьеры, которую он совсем недавно завершил, бегун неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в футболе.