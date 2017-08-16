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    Усэйн Болт сыграет за «Манчестер Юнайтед» против «Барселоны»

    Восьмикратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Усэйн Болт примет участие в товарищеском матче легенд английского «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны». Ямаец будет выступать за «красных дьяволов».

    Встреча состоится 2 сентября на «Олд Траффорд». Среди партнеров Болта будут присутствовать такие личности, как Райан Гиггз, Пол Скоулз.

    На протяжении своей карьеры, которую он совсем недавно завершил, бегун неоднократно заявлял, что хотел бы попробовать свои силы в футболе.

    Источник: The Sun

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    16.08.2017 13:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +60

      lim0n7 18 августа 2017, 13:04

      Уже вроде травмировался, не сыграет. А было б интересно посмотреть))

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 17 августа 2017, 12:33

      Очень интересно глянуть на Болта

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 августа 2017, 01:38

      да неужели))столько разговоров было на эту тему,скорее к делу бы уже перешли,любопытно на него посмотреть будет в качестве игрока!)

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 августа 2017, 00:07

      Зимой Златан и Болт усилят Юнайтед

      1
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 16 августа 2017, 17:17

      С мячом и без бегать эт две разных вещей...

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT > de bruyne 16 августа 2017, 18:26

      Хоть без меча хоть с мячом он явно будет бегать быстрей таких статистов и "капитанов очевидностей" как ты.

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 августа 2017, 16:35

      А комментатором, чего уж там, сам Владимир Вольфович будет.

      1
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      Рейтинг: +16

      oarstxo 16 августа 2017, 16:02

      Анастасия Волочкова будет выступать за Путу

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 16 августа 2017, 15:17

      А как же травма в последнем забеге???

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 16 августа 2017, 14:43

      Сережку Зверева в Барсу на матч возьмите! Он тоже звезда!

      4
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Manilov 16 августа 2017, 16:28

      ...А Суареса в кардебалет или в Мариинский))))

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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Superviser77 16 августа 2017, 16:29

      который Луис))

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      Рейтинг: +231

      ВoВ 16 августа 2017, 14:33

      Огонь! Очень хотел бы посмотреть такой матч...боюсь только в повторе можно будет найти

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > ВoВ 17 августа 2017, 12:53

      можно подписаться на "MUTV", 95% что там покажут)) или левые трансляции найти

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