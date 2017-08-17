Каррера: «Сейчас самый сложный период в моей карьере в России»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не собирается прибегать к массовой ротации состава в предстоящем матче с «Локомотивом» в 7-м туре РФПЛ. Дерби состоится 19 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

«Самый ли сложный это период в моей карьере в России? Да, безусловно, это особенный момент. У нас не получается проявить себя конкретно исходя из нашей работы на поле. Но мы продолжаем работать над ошибками. Работаем-работаем-работаем.

Перед дерби все в хорошем состоянии. У меня большой выбор. Будут ли серьезные изменения в составе, как это было в матче с «Арсеналом»? Такая серьезная ротация нужна была потому, что мы играли на третий день. На данном этапе команде не нужна ротация. Сейчас я не думаю, что это необходимо.

«Спартак» в шести матчах чемпионата России набрал восемь очков.