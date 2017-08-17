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    Каррера: «Сейчас самый сложный период в моей карьере в России»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера отметил, что не собирается прибегать к массовой ротации состава в предстоящем матче с «Локомотивом» в 7-м туре РФПЛ. Дерби состоится 19 августа и начнется в 17:30 по московскому времени.

    «Самый ли сложный это период в моей карьере в России? Да, безусловно, это особенный момент. У нас не получается проявить себя конкретно исходя из нашей работы на поле. Но мы продолжаем работать над ошибками. Работаем-работаем-работаем.

    Перед дерби все в хорошем состоянии. У меня большой выбор. Будут ли серьезные изменения в составе, как это было в матче с «Арсеналом»? Такая серьезная ротация нужна была потому, что мы играли на третий день. На данном этапе команде не нужна ротация. Сейчас я не думаю, что это необходимо.

    «Спартак» в шести матчах чемпионата России набрал восемь очков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.08.2017 15:49
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 17 августа 2017, 22:12

      Ну потому что да, он последний - пакуй чемоданы.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 августа 2017, 21:35

      Все были удивлены ВЯЛОЙ игрой "Спартака" в матче с ЦСКА и совсем не поняли, что это было.
      Спартак забил, благодаря рикошету Березуцкого, сразу после перерыва и больше к воротам ЦСКА не подходил.
      Не было у Спартака не только моментов, но и подходов.
      Спартаковцы сыграли с ЦСКА даже хуже, чем с "Зенитом", хотя и пропустили меньше.
      Перегорели? Не знаю, но то, что что-то со "Спартаком" произошло выглядит правдоподобно.
      Почему весь матч с ЦСКА команда Спартак была потухшей и сникшей?
      Выделить можно только Промеса и Джикию.
      Не было видно неистового Глушакова, стремительного Самедова, не было видно Зе Луиша, который, в середине первого тайма, сел с больной ногой на скамейку, да и другие игроки были незаметны своей активностью.
      Такое сложилось впечатление, что спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ играть и не знают, куда бежать и что делать на поле.
      Что-то НЕЛАДНОЕ твориться в команде Спартак, судя по последним матчам с "Зенитом" и с ЦСКА.

      Армейцы, своими грамотными нестандартными ходами и мобильной игрой в средней линии, полностью переиграли ВЯЛОТЕКУЩИЙ Спартак.
      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.
      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет ПРОВЕРКА и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

      СПАРТАК ЧЕМПИОН???
      Да! По ошибкам своих защитников!
      Здесь им нет равных!
      Спартаковцы уже ПРОПУСТИЛИ 9 мячей в 6-ти играх чемпионата!
      Больше пропущенных только у Анжи - 10!

      Победа ЦСКА над Спартаком показала, что из себя представляет Спартак без федуновского скандального судейства!
      А потом спартачи ОРУТ, на каждом углу и во всю свою федуновскую глотку, - МЫ "чемпионы"!!!
      Фальшивые чемпионы - Спартак ЧЕСТНО играть не умеет, только с помощью ОБМАННЫХ финтов Федуна, составителей календаря и при СКАНДАЛЬНОМ судействе арбитров в пользу Спартака!

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2017, 18:22

      Если не обыграют Локо - он только начнётся. Сёмину сложнее - у него нападения вообще нет,закроются наглухо.

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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 17 августа 2017, 18:16

      Каррера верим)

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 17 августа 2017, 16:42

      О какой ротации может идти речь? Выбора то особенно и нет. Спасибо руководству клуба.

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 августа 2017, 16:17

      Похоже, паровоз не вовремя попался на нашем пути, отгребет по полной.

      11
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      Рейтинг: +6309

      порт 17 августа 2017, 16:09

      Это ещё цветочки.....

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