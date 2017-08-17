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Каррера: «Я никого не увольнял из «Спартака»

17 августа 2017, 12:42
7

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не влияет на список штаба команды. Как отметил специалист, он не участвовал в решении увольнения того или иного работника клуба.

«У меня нет проблем с руководством! Я никого не увольнял. В том числе водителя автобуса – сам узнал об этом из новостей. И я не менял штаб. Просто привел пару людей, чтобы они помогали тем, кто был. Раньше нас было маловато», – заявил Каррера.

«Спартак» в нынешнем сезоне в шести сыгранных матчах чемпионата России набрал лишь восемь очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (7)
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Робинзон
1502966675
не отмазывайся не идёт тебе стезя пса брехливого .
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порт
1502967940
Врёшь собака.
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SPARTAK 85
1502969292
Уже не поймешь где правда.
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DIDI 23
1502970006
Что то не чисто...
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Одинокий волк Маквейд
1502972259
Массимо, не читай нашу прессу, не реагируй на всякое ЧМО, занимайся только командой, болельщики свое мнение сказали.
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dendiesel
1502980591
и зачем ему увольнять водителя???????? бред какой-то!!!!!!!!!1
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Popularov
1502994995
Каррера! НЕ ВЕРИМ!!! Каррера ВСЁ СДЕЛАЛ, чтобы уволили водителя. а теперь он рассказывает нам СКАЗКИ - для ОТМАЗКИ!!! Водитель работал при многих предыдущих главных ТРЕНЕРАХ и все были ДОВОЛЬНЫ работой водителя! И как только Каррера стал ГЛАВНЫМ, он стал КАТИТЬ БОЧКУ на водителя и жаловаться спартаковскому начальству, чтобы УВОЛИЛИ водителя, без объявления причин и выражения благодарности за многолетнюю работу в Спартаке!!! Водитель работал добросовестно и без НАРУШЕНИЙ!!! Вы даже не можете себе представить, что из себя ТЕПЕРЬ представляет Каррера после этой НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ злобной выходки! ИСПОДТИШКА, НАГЛО и ВТИХАРЯ добился того, чтобы уволили ОТЛИЧНОГО спартаковского водителя Валентина Терентьева. Каррера ПЕРЕШАГНУЛ через человека, который свыше 10 лет верой и правдой работал водителем автобуса в Спартаке и даже СПАСИБО не сказали! Ведь Каррера, БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ в Спартаке, а уже ВОЗОМНИЛ себя ПУПОМ спартаковской земли! Вот до какой НАГЛОСТИ и ПОДЛОСТИ опустился Каррера! Никто ранее себе такого в Спартаке НЕ ПОЗВОЛЯЛ. Никто!!! Все были вежливы и культурны по отношению к персоналу и только один Каррера решил ВЫДЕЛИТЬСЯ и показать всем свой ИДИОТИЗМ! Для него уже сотрудники Спартака НИКТО и над ними можно ИЗДЕВАТЬСЯ и УВОЛЬНЯТЬ по САМОДУРСКОЙ прихоти Карреры! Водитель ездил по правилам дорожного движения, а Каррера ЗАСТАВЛЯЛ его их нарушать. А кто будет отвечать за это - Каррера или водитель! Но Карреру это не беспокоит. Его беспокоит уязвлённое САМОЛЮБИЕ и ТЩЕСЛАВИЕ! Как это так, водитель ОСМЕЛИЛСЯ ослушаться Карреры и НЕ НАРУШИТЬ закон. С ГНИЛЬЮ в душе предстал перед нами Каррера. То, что он временами СКРЫВАЛ, ВЫЛЕЗЛО наружу и показал всем Каррера всю свою ГНИЛЬ!!! Валентин Терентьев, проработавший водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, был уволен по решению САМОДУРА - главного тренера команды Массимо Карреры. А по другому Карреру назвать НИКАК нельзя! Каррера постоянно недоволен: кричит, машет руками, через переводчика даёт команды. Едем по в Москве в потоке, а Массимо требует перестроиться на полосу для автобусов. Говорит водитель: - «Там запрещёно, ехать нельзя, штраф придёт». А Каррера злится, командует грубо: - «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо». Но денег на оплату штрафа так и НЕ ДАЛ! Вот вам ЖМОТСТВО и СКОТСТВО Карреры! Заставляет водителя нарушать правила, а сам в кусты, а водитель у него ВИНОВАТ!!! Потом пришёл штраф - 1500 рублей. Естественно, никто не оплатил. Ещё при увольнении механик начал напоминать: «Ты погасил?!» - Да погасил, успокойтесь, - ответил водитель. Смешно, копеечной суммы у «Спартака» не нашлось и водитель, из своего кармана, платит штраф за самодурство Карреры! На арбитров у Федуна миллионы евро нашлись, а на оплату штрафа имени Карреры не нашлось 1500 рублей!!! Это же ДИКОСТЬ!!! С такими ИДИОТСКО-СКОТСКИМИ выходками Каррера в Спартаке долго НЕ ЗАДЕРЖИТСЯ! Как он водителя Валентина Терентьева уволил, так и с ним ПО-СКОТСКИ поступят!!! Долг ПЛАТЕЖОМ красен!!! Федуновский "КАЛИФ" на час Каррера, оказался ГОЛЫМ и ПОДЛЫМ!!! Ни ума, ни чести, ни совести!!!
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