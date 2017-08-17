Каррера: «Я никого не увольнял из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не влияет на список штаба команды. Как отметил специалист, он не участвовал в решении увольнения того или иного работника клуба.

«У меня нет проблем с руководством! Я никого не увольнял. В том числе водителя автобуса – сам узнал об этом из новостей. И я не менял штаб. Просто привел пару людей, чтобы они помогали тем, кто был. Раньше нас было маловато», – заявил Каррера.

«Спартак» в нынешнем сезоне в шести сыгранных матчах чемпионата России набрал лишь восемь очков.