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    Каррера: «Я никого не увольнял из «Спартака»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не влияет на список штаба команды. Как отметил специалист, он не участвовал в решении увольнения того или иного работника клуба.

    «У меня нет проблем с руководством! Я никого не увольнял. В том числе водителя автобуса – сам узнал об этом из новостей. И я не менял штаб. Просто привел пару людей, чтобы они помогали тем, кто был. Раньше нас было маловато», – заявил Каррера.

    «Спартак» в нынешнем сезоне в шести сыгранных матчах чемпионата России набрал лишь восемь очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2017 12:42
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -13

      Popularov 17 августа 2017, 21:36

      Каррера! НЕ ВЕРИМ!!! Каррера ВСЁ СДЕЛАЛ, чтобы уволили водителя. а теперь он рассказывает нам СКАЗКИ - для ОТМАЗКИ!!! Водитель работал при многих предыдущих главных ТРЕНЕРАХ и все были ДОВОЛЬНЫ работой водителя! И как только Каррера стал ГЛАВНЫМ, он стал КАТИТЬ БОЧКУ на водителя и жаловаться спартаковскому начальству, чтобы УВОЛИЛИ водителя, без объявления причин и выражения благодарности за многолетнюю работу в Спартаке!!! Водитель работал добросовестно и без НАРУШЕНИЙ!!! Вы даже не можете себе представить, что из себя ТЕПЕРЬ представляет Каррера после этой НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ злобной выходки!
      ИСПОДТИШКА, НАГЛО и ВТИХАРЯ добился того, чтобы уволили ОТЛИЧНОГО спартаковского водителя Валентина Терентьева.
      Каррера ПЕРЕШАГНУЛ через человека, который свыше 10 лет верой и правдой работал водителем автобуса в Спартаке и даже СПАСИБО не сказали!
      Ведь Каррера, БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ в Спартаке, а уже ВОЗОМНИЛ себя ПУПОМ спартаковской земли!
      Вот до какой НАГЛОСТИ и ПОДЛОСТИ опустился Каррера!
      Никто ранее себе такого в Спартаке НЕ ПОЗВОЛЯЛ. Никто!!!
      Все были вежливы и культурны по отношению к персоналу и только один Каррера решил ВЫДЕЛИТЬСЯ и показать всем свой ИДИОТИЗМ!
      Для него уже сотрудники Спартака НИКТО и над ними можно ИЗДЕВАТЬСЯ и УВОЛЬНЯТЬ по САМОДУРСКОЙ прихоти Карреры!
      Водитель ездил по правилам дорожного движения, а Каррера ЗАСТАВЛЯЛ его их нарушать.
      А кто будет отвечать за это - Каррера или водитель!
      Но Карреру это не беспокоит.
      Его беспокоит уязвлённое САМОЛЮБИЕ и ТЩЕСЛАВИЕ!
      Как это так, водитель ОСМЕЛИЛСЯ ослушаться Карреры и НЕ НАРУШИТЬ закон.
      С ГНИЛЬЮ в душе предстал перед нами Каррера.
      То, что он временами СКРЫВАЛ, ВЫЛЕЗЛО наружу и показал всем Каррера всю свою ГНИЛЬ!!!
      Валентин Терентьев, проработавший водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, был уволен по решению САМОДУРА - главного тренера команды Массимо Карреры.
      А по другому Карреру назвать НИКАК нельзя!
      Каррера постоянно недоволен: кричит, машет руками, через переводчика даёт команды.
      Едем по в Москве в потоке, а Массимо требует перестроиться на полосу для автобусов.
      Говорит водитель: - «Там запрещёно, ехать нельзя, штраф придёт».
      А Каррера злится, командует грубо: - «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо».
      Но денег на оплату штрафа так и НЕ ДАЛ!
      Вот вам ЖМОТСТВО и СКОТСТВО Карреры!
      Заставляет водителя нарушать правила, а сам в кусты, а водитель у него ВИНОВАТ!!!
      Потом пришёл штраф - 1500 рублей.
      Естественно, никто не оплатил.
      Ещё при увольнении механик начал напоминать: «Ты погасил?!»
      - Да погасил, успокойтесь, - ответил водитель.
      Смешно, копеечной суммы у «Спартака» не нашлось и водитель, из своего кармана, платит штраф за самодурство Карреры!
      На арбитров у Федуна миллионы евро нашлись, а на оплату штрафа имени Карреры не нашлось 1500 рублей!!!
      Это же ДИКОСТЬ!!!
      С такими ИДИОТСКО-СКОТСКИМИ выходками Каррера в Спартаке долго НЕ ЗАДЕРЖИТСЯ!
      Как он водителя Валентина Терентьева уволил, так и с ним ПО-СКОТСКИ поступят!!!
      Долг ПЛАТЕЖОМ красен!!!
      Федуновский "КАЛИФ" на час Каррера, оказался ГОЛЫМ и ПОДЛЫМ!!!
      Ни ума, ни чести, ни совести!!!

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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 17 августа 2017, 17:36

      и зачем ему увольнять водителя???????? бред какой-то!!!!!!!!!1

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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 17 августа 2017, 15:17

      Массимо, не читай нашу прессу, не реагируй на всякое ЧМО, занимайся только командой, болельщики свое мнение сказали.

      11
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 августа 2017, 14:40

      Что то не чисто...

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 17 августа 2017, 14:28

      Уже не поймешь где правда.

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 17 августа 2017, 14:05

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      Врёшь собака.

      -6
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 17 августа 2017, 13:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не отмазывайся
      не идёт тебе стезя
      пса брехливого
      .

      -5
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