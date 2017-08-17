Каррера: «Я никого не увольнял из «Спартака»

Каррера! НЕ ВЕРИМ!!! Каррера ВСЁ СДЕЛАЛ, чтобы уволили водителя. а теперь он рассказывает нам СКАЗКИ - для ОТМАЗКИ!!! Водитель работал при многих предыдущих главных ТРЕНЕРАХ и все были ДОВОЛЬНЫ работой водителя! И как только Каррера стал ГЛАВНЫМ, он стал КАТИТЬ БОЧКУ на водителя и жаловаться спартаковскому начальству, чтобы УВОЛИЛИ водителя, без объявления причин и выражения благодарности за многолетнюю работу в Спартаке!!! Водитель работал добросовестно и без НАРУШЕНИЙ!!! Вы даже не можете себе представить, что из себя ТЕПЕРЬ представляет Каррера после этой НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ злобной выходки!
ИСПОДТИШКА, НАГЛО и ВТИХАРЯ добился того, чтобы уволили ОТЛИЧНОГО спартаковского водителя Валентина Терентьева.
Каррера ПЕРЕШАГНУЛ через человека, который свыше 10 лет верой и правдой работал водителем автобуса в Спартаке и даже СПАСИБО не сказали!
Ведь Каррера, БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ в Спартаке, а уже ВОЗОМНИЛ себя ПУПОМ спартаковской земли!
Вот до какой НАГЛОСТИ и ПОДЛОСТИ опустился Каррера!
Никто ранее себе такого в Спартаке НЕ ПОЗВОЛЯЛ. Никто!!!
Все были вежливы и культурны по отношению к персоналу и только один Каррера решил ВЫДЕЛИТЬСЯ и показать всем свой ИДИОТИЗМ!
Для него уже сотрудники Спартака НИКТО и над ними можно ИЗДЕВАТЬСЯ и УВОЛЬНЯТЬ по САМОДУРСКОЙ прихоти Карреры!
Водитель ездил по правилам дорожного движения, а Каррера ЗАСТАВЛЯЛ его их нарушать.
А кто будет отвечать за это - Каррера или водитель!
Но Карреру это не беспокоит.
Его беспокоит уязвлённое САМОЛЮБИЕ и ТЩЕСЛАВИЕ!
Как это так, водитель ОСМЕЛИЛСЯ ослушаться Карреры и НЕ НАРУШИТЬ закон.
С ГНИЛЬЮ в душе предстал перед нами Каррера.
То, что он временами СКРЫВАЛ, ВЫЛЕЗЛО наружу и показал всем Каррера всю свою ГНИЛЬ!!!
Валентин Терентьев, проработавший водителем автобуса в «Спартаке» более 10 лет, был уволен по решению САМОДУРА - главного тренера команды Массимо Карреры.
А по другому Карреру назвать НИКАК нельзя!
Каррера постоянно недоволен: кричит, машет руками, через переводчика даёт команды.
Едем по в Москве в потоке, а Массимо требует перестроиться на полосу для автобусов.
Говорит водитель: - «Там запрещёно, ехать нельзя, штраф придёт».
А Каррера злится, командует грубо: - «Давай поезжай, денег дадим тебе, сколько надо».
Но денег на оплату штрафа так и НЕ ДАЛ!
Вот вам ЖМОТСТВО и СКОТСТВО Карреры!
Заставляет водителя нарушать правила, а сам в кусты, а водитель у него ВИНОВАТ!!!
Потом пришёл штраф - 1500 рублей.
Естественно, никто не оплатил.
Ещё при увольнении механик начал напоминать: «Ты погасил?!»
- Да погасил, успокойтесь, - ответил водитель.
Смешно, копеечной суммы у «Спартака» не нашлось и водитель, из своего кармана, платит штраф за самодурство Карреры!
На арбитров у Федуна миллионы евро нашлись, а на оплату штрафа имени Карреры не нашлось 1500 рублей!!!
Это же ДИКОСТЬ!!!
С такими ИДИОТСКО-СКОТСКИМИ выходками Каррера в Спартаке долго НЕ ЗАДЕРЖИТСЯ!
Как он водителя Валентина Терентьева уволил, так и с ним ПО-СКОТСКИ поступят!!!
Долг ПЛАТЕЖОМ красен!!!
Федуновский "КАЛИФ" на час Каррера, оказался ГОЛЫМ и ПОДЛЫМ!!!
Ни ума, ни чести, ни совести!!!
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не влияет на список штаба команды. Как отметил специалист, он не участвовал в решении увольнения того или иного работника клуба.
«У меня нет проблем с руководством! Я никого не увольнял. В том числе водителя автобуса – сам узнал об этом из новостей. И я не менял штаб. Просто привел пару людей, чтобы они помогали тем, кто был. Раньше нас было маловато», – заявил Каррера.
«Спартак» в нынешнем сезоне в шести сыгранных матчах чемпионата России набрал лишь восемь очков.