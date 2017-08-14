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    Неймар: «Многие считают, что после ухода из «Барселоны» игроки умирают, но я живой»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар не считает, что после ухода из «Барселоны» его карьера пойдет на спад. В матче второго тура французской Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Генгам» со счетом 3:0. Бразилец в своей дебютной игре забил гол и отдал результативную передачу.

    «Я чувствую уверенность и спокойствие. Заранее понимал, что «Барселону» будет трудно покинуть, но я рад оказаться в Париже.

    Многие считают, что после ухода из «Барселоны» игроки умирают, но я живой. Даже больше, чем когда-либо.

    Я счастлив быть в «ПСЖ». Поменялась страна, команда, но футбол остался», – заявил Неймар.

    Напомним, что трансфер бразильца из «Барселоны» в «ПСЖ» обошелся в 222 миллиона евро.

    Источник: Goal.com

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    14.08.2017 07:55
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +458

      Йост 17 августа 2017, 17:22

      Зомби тоже считаются живыми....

      0
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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 августа 2017, 12:54

      Я бы сказал, что многие умирают из за Месси...По моим наблюдениям он там "серый кардинал" - Мазарини ... блин... Он очень на многое влияет... Как по мне, так футболист должен играть в футбол, а не заниматься "подковерщиной" ... При всем уважении к Барселоне и к Месси как футболисту, никого не хотел обидеть.

      0
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 14 августа 2017, 12:54

      Удачи тебе Неймар, хоть ты и предал нас. Надеюсь что Коутиньо достойно заменит тебя и получит за это ЗМ 2018!

      0
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      Рейтинг: +10

      siligin 14 августа 2017, 12:33

      посмотрим как лч они возьмут

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 14 августа 2017, 11:39

      Как гуф

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      Рейтинг: +1439

      Рулон Обоевъ 14 августа 2017, 11:31

      Неймар: «Многие считают, что после ухода из «Барселоны» игроков убивают, и меня скоро ёбнут»

      0
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    • ...
      Рейтинг: +761

      martin gore 14 августа 2017, 10:33

      время покажет

      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 августа 2017, 09:57

      Ну, в чемпионате Албании тоже играют люди...

      2
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > momwig_ 14 августа 2017, 11:02

      и даже России))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 14 августа 2017, 09:51

      это временно.. помирают тоже не сразу.. просто ты пока ходячий мертвец

      1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze 14 августа 2017, 07:56

      О! А это что за футболист? Никогда не слышал

      2
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Dimonadze 14 августа 2017, 07:57

      Сразу для недалёких: это прикол! Не являюсь фанатом Барсы или ненавистником Неймар!!!

      2
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      Рейтинг: +371

      ASG > Dimonadze 14 августа 2017, 11:01

      :D

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