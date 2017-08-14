Неймар: «Многие считают, что после ухода из «Барселоны» игроки умирают, но я живой»

Нападающий «ПСЖ» Неймар не считает, что после ухода из «Барселоны» его карьера пойдет на спад. В матче второго тура французской Лиги 1 «ПСЖ» обыграл «Генгам» со счетом 3:0. Бразилец в своей дебютной игре забил гол и отдал результативную передачу.

«Я чувствую уверенность и спокойствие. Заранее понимал, что «Барселону» будет трудно покинуть, но я рад оказаться в Париже.

Многие считают, что после ухода из «Барселоны» игроки умирают, но я живой. Даже больше, чем когда-либо.

Я счастлив быть в «ПСЖ». Поменялась страна, команда, но футбол остался», – заявил Неймар.

Напомним, что трансфер бразильца из «Барселоны» в «ПСЖ» обошелся в 222 миллиона евро.