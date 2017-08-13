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    Кавазашвили: «Не понимаю, почему очень уважаемый нами Глушаков не отрабатывает на своей позиции. Его надо посадить в запас»

    Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) раскритиковал игру полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

    В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

    «Не понимаю, почему очень уважаемый нами Денис Глушаков не отрабатывает на своей позиции, не созидает, он потерял лидерские качества. Они вместе с Самедовым не могут организовать атаку и не успевают перекрыть зону перед штрафной. Вспомните второй гол, где отстала полузащита и не помешали пробить Витиньо. Вспомните первый: игроки «Спартака» стоят в пассивной позиции, смотрят на Головина, как он в лоб идет на них, обыгрывает их – и все выключаются, а гол забивает Щенников, который раньше не забивал.

    К сожалению, Глушакова надо посадить на скамейку. Джано давно прибавил, почему он не играет? Почему не налаживается взаимопонимание в центре? Если в полузащите не наладится, то «Спартак» потеряет и защиту, и нападение», – сказал Кавазашвили.

    Источник: Rusfootball.info

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    13.08.2017 01:33
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 13 августа 2017, 22:45

      Всё дело в паспорте и в лимите. Да и травмы Зобнина и Тимофеева лишают Глушакова конкуренции.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 13 августа 2017, 12:43

      У нас всегда чемпионов ругают. Раньше ЦСКА ругали. Вспомните как Слуцкому доставалось..А он между прочим тоже вчера выиграл,только в англии...

      0
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      Рейтинг: -13

      Popularov 13 августа 2017, 11:32

      Вся прошлая заслуга Спартака в сезоне 2016/17 - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
      Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке!
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
      Впервые за 16 лет наши арбитры, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили Спартак на первое место!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место!
      Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!!
      Всю работу в Спартаке сделали арбитры.
      Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!!
      А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб!
      Каррера ПРИПИСАЛ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!!
      Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал.

      ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения.
      Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот!
      Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ!
      Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака!
      Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!!
      В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ!!! минуты, защита Спартака, сама себе, привезла ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ!

      Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО!
      Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО.

      Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала.
      А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет проверка и удары на футбольных дорогах Европы!
      Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!

      -2
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 13 августа 2017, 11:05

      На лавку давно бы надо непонятно одно кто кем там рулит Каррера Глушаковым или наоборот? Взять того же Пашалича видно что парень играл там где то возле "космоса" культура работы с мячом совершенно другая пас острый может выдать и двуногий и один минус в отборе ну просто никакой! В игре с Тулой его ставят под нападающими и он неплохо смотрится до тех пор пока не ломается Тимофеев((( Выходит самогонщик и хорват садится назад?? Все! во втором тайме Пашалич пропал а Глушак косячит впереди брак запредельный напом он не помошник!! И с конями та же история Глушак впереди хорват который слаб в отборе сзади!! Вопрос кто руководит командой Каррера или авторитеты раздевалки? Кто определяет позиции на поле? В прошлом сезоне да Глушак играл впереди потому как за ним Зоба сзади все чистил а сейчас? Да травма Тимофеева схватила Карреру за яйца но все равно не видеть что сейчас от Глушака вреда больше чем пользы он не имеет права!!!

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 13 августа 2017, 10:04

      Заиграет ещё,а пока действительно можно Ананидзе выпустить.С Локо тоже просто не будет.

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 13 августа 2017, 10:00

      глушаков - похороны ??? ))))

      5
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      Рейтинг: +8019

      nik55 13 августа 2017, 09:50

      я писал с первого тура Глушакова на лавку а Комбарова на выход

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 13 августа 2017, 09:28

      Глушакова не только стоит в запас посадить, но и уменьшить контракт!

      2
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 13 августа 2017, 09:26

      А что тут понимать!? Глушаков ждет новый контракт! Фернандо еще с пляжа не вернулся, да и не был он ТОП! Пашалич только пришел, возможно нужно время, хотя Паредес например, с первой игры показал, если есть мастерство никакая адаптация не нужна! О Петковиче даже и говорить не стоит, где его высрали?! Комбаров очередной матч на своем нулевом уровне провел, как ишака его гоняли! Не хотелось этого говорить, но хорошо что у Зе травма, на него без слез нельзя смотреть, скорей бы его продали! Селихов в первом же важном, хотя наверное редко бывают не важные, матче пустил "пенку", ему еще работать и работать! Таски на чемоданах похоже сидит! Лавочники вообще не на что не способные у нас! Итог: не знаю как мы выиграли прошлый чемпионат! Нужны: центральный защитник; два "крайка" хотябы уровня Фернандеса; сильный опорник, атакующий полузащитник и сильный нап!!!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > Сильвербой 13 августа 2017, 09:35

      Так, братуха, никто не знает, как вы его выиграли. Проскочили как-то среди ..аных и теперь обос.ете всю страну в ЛЧ. Большое за это народное спасибо народной команде! Продолжаем жить.

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой > Тамхар 13 августа 2017, 09:42

      Понятно что в ЛЧ это будет 4-е место и только при удачном жребии можем 3-е занять, но если туда попадут и кони, в чем я очень сомневаюсь судя по их играм, то мы там будем не одиноки!!!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 августа 2017, 09:21

      А кто там говорил про Спартак в душе и спартаковскую душу и еще чего-то? Оказалось все просто - недостаточная мотивация. Я когда говорил, что у нас бывает чемпионы в низшую лигу вылетают, прямо как в воду смотрел. Спартак, боюсь, в этом году это продемонстрирует. Глушакову запрошенного им бабла не платить.

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