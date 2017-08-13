Кавазашвили: «Не понимаю, почему очень уважаемый нами Глушаков не отрабатывает на своей позиции. Его надо посадить в запас»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) раскритиковал игру полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

«Не понимаю, почему очень уважаемый нами Денис Глушаков не отрабатывает на своей позиции, не созидает, он потерял лидерские качества. Они вместе с Самедовым не могут организовать атаку и не успевают перекрыть зону перед штрафной. Вспомните второй гол, где отстала полузащита и не помешали пробить Витиньо. Вспомните первый: игроки «Спартака» стоят в пассивной позиции, смотрят на Головина, как он в лоб идет на них, обыгрывает их – и все выключаются, а гол забивает Щенников, который раньше не забивал.

К сожалению, Глушакова надо посадить на скамейку. Джано давно прибавил, почему он не играет? Почему не налаживается взаимопонимание в центре? Если в полузащите не наладится, то «Спартак» потеряет и защиту, и нападение», – сказал Кавазашвили.