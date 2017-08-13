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  • Кавазашвили: «Не понимаю, почему очень уважаемый нами Глушаков не отрабатывает на своей позиции. Его надо посадить в запас»

Кавазашвили: «Не понимаю, почему очень уважаемый нами Глушаков не отрабатывает на своей позиции. Его надо посадить в запас»

13 августа 2017, 01:33
27

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили после матча 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (2:1) раскритиковал игру полузащитника красно-белых Дениса Глушакова.

В нынешнем сезоне Глушаков провел за «Спартак» в РФПЛ шесть матчей, в которых не отметился результативными действиями и заработал одну желтую карточку.

«Не понимаю, почему очень уважаемый нами Денис Глушаков не отрабатывает на своей позиции, не созидает, он потерял лидерские качества. Они вместе с Самедовым не могут организовать атаку и не успевают перекрыть зону перед штрафной. Вспомните второй гол, где отстала полузащита и не помешали пробить Витиньо. Вспомните первый: игроки «Спартака» стоят в пассивной позиции, смотрят на Головина, как он в лоб идет на них, обыгрывает их – и все выключаются, а гол забивает Щенников, который раньше не забивал.

К сожалению, Глушакова надо посадить на скамейку. Джано давно прибавил, почему он не играет? Почему не налаживается взаимопонимание в центре? Если в полузащите не наладится, то «Спартак» потеряет и защиту, и нападение», – сказал Кавазашвили.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Кавазашвили Анзор
Комментарии (27)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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арейская
1502577980
Чего тут понимать, Дениса схватил "звёздочку", думал будем судить его по прошедшему сезону, а вот нет, смотрим на тебя только здесь и сейчас, а прошлое положи на полочку...
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Svoysvoemubrat
1502600712
Состав с Арсеналом играл интересней, чем вчерашний.
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Сибирь за Спартак
1502601030
Только Джикия и Промес хотели выиграть.
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APchelov
1502601991
Даже у посредственных игроков бывает звёздный час. Этот час закончился. Глушаковы, Самедовы, Комбаровы снова стали прежними. И не надо ждать от них большего
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Приус
1502602127
Что тогда говорить о Комбарове? Посмотрите его действия при первом пропущенном мяче. Пора ему следом за братом Кириллом.
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Тамхар
1502605267
А кто там говорил про Спартак в душе и спартаковскую душу и еще чего-то? Оказалось все просто - недостаточная мотивация. Я когда говорил, что у нас бывает чемпионы в низшую лигу вылетают, прямо как в воду смотрел. Спартак, боюсь, в этом году это продемонстрирует. Глушакову запрошенного им бабла не платить.
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Сильвербой
1502605563
А что тут понимать!? Глушаков ждет новый контракт! Фернандо еще с пляжа не вернулся, да и не был он ТОП! Пашалич только пришел, возможно нужно время, хотя Паредес например, с первой игры показал, если есть мастерство никакая адаптация не нужна! О Петковиче даже и говорить не стоит, где его высрали?! Комбаров очередной матч на своем нулевом уровне провел, как ишака его гоняли! Не хотелось этого говорить, но хорошо что у Зе травма, на него без слез нельзя смотреть, скорей бы его продали! Селихов в первом же важном, хотя наверное редко бывают не важные, матче пустил "пенку", ему еще работать и работать! Таски на чемоданах похоже сидит! Лавочники вообще не на что не способные у нас! Итог: не знаю как мы выиграли прошлый чемпионат! Нужны: центральный защитник; два "крайка" хотябы уровня Фернандеса; сильный опорник, атакующий полузащитник и сильный нап!!!
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Микояновский мясокомбинат
1502607627
глушаков - похороны ??? ))))
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Пестрый
1502611533
На лавку давно бы надо непонятно одно кто кем там рулит Каррера Глушаковым или наоборот? Взять того же Пашалича видно что парень играл там где то возле "космоса" культура работы с мячом совершенно другая пас острый может выдать и двуногий и один минус в отборе ну просто никакой! В игре с Тулой его ставят под нападающими и он неплохо смотрится до тех пор пока не ломается Тимофеев((( Выходит самогонщик и хорват садится назад?? Все! во втором тайме Пашалич пропал а Глушак косячит впереди брак запредельный напом он не помошник!! И с конями та же история Глушак впереди хорват который слаб в отборе сзади!! Вопрос кто руководит командой Каррера или авторитеты раздевалки? Кто определяет позиции на поле? В прошлом сезоне да Глушак играл впереди потому как за ним Зоба сзади все чистил а сейчас? Да травма Тимофеева схватила Карреру за яйца но все равно не видеть что сейчас от Глушака вреда больше чем пользы он не имеет права!!!
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Popularov
1502613159
Вся прошлая заслуга Спартака в сезоне 2016/17 - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!! Ноль трофеич из кожи лез вон, чтобы УКРЕПИТЬ судейскую позицию в Спартаке! Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат. Впервые за 16 лет наши арбитры, всеми судейскими НЕПРАВДАМИ, вытащили Спартак на первое место! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Это не заслуга Карреры, а Федуна и арбитров, что "Спартак", всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю работу в Спартаке сделали арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСАЛ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Федуна!!! Аленичев ОТКАЗАЛСЯ от фальшивой спартаковской медали и правильно сделал. ЦСКА победил за счёт желания победить и НАВИСШЕЙ угрозы поражения. Спартак потерял КОНЦЕНТРАЦИЮ и вместо того, чтобы умело СУШИТЬ игру, ловил армейских ВОРОН у своих ворот! Армейцы воспользовались РОТОЗЕЙСТВОМ Спартака и ЗАБИЛИ победный гол, раз спартаковцы предоставили им такую ВОЗМОЖНОСТЬ! Вот вам цена двухминутного РОТОЗЕЙСТВА игроков защиты Спартака! Два гола и ПОРАЖЕНИЕ!!! В самый НЕ ПОДХОДЯЩИЙ момент, за ДВЕ!!! минуты, защита Спартака, сама себе, привезла ДВА гола и как результат - ПРОИГРАЛИ! Теперь вам ПОНЯТНО, как играет Спартак и как тренирует Каррера - ПЛОХО и БЕЗОБРАЗНО! Без помощи судей, Спартак выглядит СЛАБО и БЕСТОЛКОВО. Игра с Локомотивом в Суперкубке, в чемпионате с Динамо, с Уфой, с Зенитом, с Арсеналом, с ЦСКА это показала. А впереди у Спартака игры в Лиге чемпионов, вот где будет проверка и удары на футбольных дорогах Европы! Тогда и посмотрим, как Спартак будет держать УДАР от участников группового этапа Лиги Чемпионов!
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