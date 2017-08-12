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    Болельщики «Спартака»: «Никто не любит, нам все равно»

    Сегодня на «ВЭБ Арене» проходит матч 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

    На гостевой трибуне болельщики красно-белых вывесили баннер с надписью «No one likes we don't care», что в переводе на русский означает «Никто не любит, нам все равно».

    Также фанаты растянули полотно, на котором изобразили свинью, подписав рисунок фразой «Hard core».

    За ходом московского дерби можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 19:06
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 12 августа 2017, 21:25

      девиз миллоул... оригинально, и свой сраный баннер весь матч растянуть не могли

      0
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      Рейтинг: -99

      welas 12 августа 2017, 21:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свинота пидрячья поделу просрали.подождите локомотив ваш хряк свинячий вам на пердильню натянет!!!

      -6
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      Рейтинг: +60

      pul 12 августа 2017, 19:41

      даже судья не помог... спасибо за игру,такого удовольствия я давно не получал.

      4
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      ...
      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > pul 12 августа 2017, 19:42

      х-есос а причем судья ублюдок иди маме своей пиши чмо

      -1
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 > Dmitriy 71 12 августа 2017, 19:51

      ахахах как же бомбит у мясного черта

      2
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      ...
      Рейтинг: +60

      pul > Dmitriy 71 12 августа 2017, 19:52

      пи-дри-ла ты матч видел ублюдодибил

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > pul 12 августа 2017, 20:12

      Ты кажется не видел!Причем тут судья?

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > Dmitriy 71 12 августа 2017, 20:15

      Антошка ваш похож на ху....са,губы рабочие!

      -2
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      Рейтинг: +60

      pul > АЛЕКС 58 12 августа 2017, 20:22

      проигрывать надо уметь очкошлёп..

      0
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 > pul 12 августа 2017, 21:05

      Про поражение никто ничего не говорил.Ты на судью пиздишь ,не может просто порадоваться победе своей любимой команды и не ныть про судей.

      2
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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 > pul 12 августа 2017, 22:45

      Я не проиграл.Посмотри за кого я болею

      -1
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      Рейтинг: +6309

      порт 12 августа 2017, 19:35

      Ну да, правильно. От этой свиноты тянет блевотой.

      -2
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      Рейтинг: +180

      Dmitriy 71 > порт 12 августа 2017, 19:42

      похоже блевота это ты ушлепок

      2
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