Болельщики «Спартака»: «Никто не любит, нам все равно»

Сегодня на «ВЭБ Арене» проходит матч 6-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Спартаком».

На гостевой трибуне болельщики красно-белых вывесили баннер с надписью «No one likes we don't care», что в переводе на русский означает «Никто не любит, нам все равно».

Также фанаты растянули полотно, на котором изобразили свинью, подписав рисунок фразой «Hard core».

За ходом московского дерби можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».