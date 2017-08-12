«Наполи» арендует Зинченко за 500 тысяч

В среду «Бомбардир» писал о договоренности «Наполи» с «Манчестер Сити» по поводу аренды полузащитника Александра Зинченко.

Согласно Rai Sport, клуб Серии А заплатит за 20-летнего украинца 500 тысяч евро. Если в следующем сезон Зинченко проведет более в 45-ти минут как минимум в 25-ти матчах – неаполитанцы получат право заключить с игроком полноценный контракт стоимостью 6 миллионов евро.

Зинченко пополнил состав «Сити» в июле 2016 года, перейдя из «Уфы». Минувший сезон хавбек провел в «ПСВ» на правах аренды. На его счету 13 голевых передач в 24-х матчах за голландский клуб. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллионов евро.