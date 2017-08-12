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    «Наполи» арендует Зинченко за 500 тысяч

    В среду «Бомбардир» писал о договоренности «Наполи» с «Манчестер Сити» по поводу аренды полузащитника Александра Зинченко.

    Согласно Rai Sport, клуб Серии А заплатит за 20-летнего украинца 500 тысяч евро. Если в следующем сезон Зинченко проведет более в 45-ти минут как минимум в 25-ти матчах – неаполитанцы получат право заключить с игроком полноценный контракт стоимостью 6 миллионов евро.

    Зинченко пополнил состав «Сити» в июле 2016 года, перейдя из «Уфы». Минувший сезон хавбек провел в «ПСВ» на правах аренды. На его счету 13 голевых передач в 24-х матчах за голландский клуб. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 4,5 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 13:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 августа 2017, 14:12

      Желаю удачи Александру в Италии, игрок он талантливый и перспективный.

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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 12 августа 2017, 14:01

      нормально, наполи хороший вариант

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