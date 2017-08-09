«Наполи» договорился об аренде Зинченко

Руководство «Наполи» достигло договоренности со своими коллегами из «Манчестер Сити» об условиях аренды украинского полузащитника Александра Зинченко, сообщает Tuttosport. Срок действия договора аренды рассчитан до конца сезона. После его окончания неаполитанцы смогут выкупить контракт украинца за 5 миллионов евро.

Известно, что к Зинченко проявляли интерес английские и немецкие клубы. Решение перебраться в Италию проявил сам футболист.

Напомним, что полузащитник перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году, отправившись сразу в аренду в ПСВ.