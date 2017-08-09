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    «Наполи» договорился об аренде Зинченко

    Руководство «Наполи» достигло договоренности со своими коллегами из «Манчестер Сити» об условиях аренды украинского полузащитника Александра Зинченко, сообщает Tuttosport. Срок действия договора аренды рассчитан до конца сезона. После его окончания неаполитанцы смогут выкупить контракт украинца за 5 миллионов евро.

    Известно, что к Зинченко проявляли интерес английские и немецкие клубы. Решение перебраться в Италию проявил сам футболист.

    Напомним, что полузащитник перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» в 2016 году, отправившись сразу в аренду в ПСВ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.08.2017 07:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 августа 2017, 16:15

      Все зависит от самого Зинченко,шанс побороться за место в основе будет,если получится карьера пойдет в гору .Только удачи

      0
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 9 августа 2017, 10:26

      Загубят парня эти аренды скамеешные.

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 9 августа 2017, 09:35

      Почему не поехать в условное Хетафе,Кротоне или Уиган где он могбы играть,а не полировать лавку....

      1
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 9 августа 2017, 08:34

      Не совсем понятно для чего он Наполи. Скорее всего для глубины состава, т.е. придется Александру снова лавку полировать. А жаль...

      1
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      Рейтинг: +331

      NapaS 9 августа 2017, 08:26

      неплохой вариант

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      Рейтинг: +11

      sanea123 > NapaS 9 августа 2017, 11:20

      Вариант не плохой,но жалко что будет греть скамейка запасных
      Лучше бы не переходил он в Сити,отыграл бы еще сезончик в Уфе и может быть переехал бы в тот же Наполи,но уже как игрок который будет бороться за основной состав

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