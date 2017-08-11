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    Роналду: «Никто не станет новым Криштиану. Нельзя стать успешным, сравнивая себя с кем-то»

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время предсезонной подготовки дал совет молодым игрокам.

    «Никто не станет новым Криштиану Роналду. Я не хочу, чтобы молодых ребят сравнивали со мной, потому что это неправильно по отношению к ним. Нельзя стать успешным, постоянно сравнивая себя с кем-то другим. Вы ошибаетесь, если думаете, что такая схема работает. Мой главный совет – будьте собой, верьте в себя и серьезно относитесь к делу», – сказал 32-летний португалец.

    В минувшем сезоне Роналду забил 42 гола и отдал 12 результативных передач за 46 игр всех турниров. В составе команды Зинедина Зидана действующий обладатель «Золотого мяча» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Во вторник королевский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1).

    Новый сезон чемпионата Испании начнется 18 августа.

    Источник: Twitter

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    11.08.2017 23:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 12 августа 2017, 02:07

      Ага, только новые Месси бывают. А Роналду такой один. С другой стороны нет предела совершенству и всегда можно стать лучше Роналду.

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 12 августа 2017, 01:09

      Красавчик как всегда!!!!!

      2
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      Рейтинг: +4024

      raritet 11 августа 2017, 23:35

      Неожиданно очень мудрый и простой совет . Даже не вериться , что эти слова принадлежат футболисту. Браво Криштиану.

      6
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      Рейтинг: +979

      directorpg > raritet 12 августа 2017, 09:03

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