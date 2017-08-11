Роналду: «Никто не станет новым Криштиану. Нельзя стать успешным, сравнивая себя с кем-то»

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду во время предсезонной подготовки дал совет молодым игрокам.

«Никто не станет новым Криштиану Роналду. Я не хочу, чтобы молодых ребят сравнивали со мной, потому что это неправильно по отношению к ним. Нельзя стать успешным, постоянно сравнивая себя с кем-то другим. Вы ошибаетесь, если думаете, что такая схема работает. Мой главный совет – будьте собой, верьте в себя и серьезно относитесь к делу», – сказал 32-летний португалец.

В минувшем сезоне Роналду забил 42 гола и отдал 12 результативных передач за 46 игр всех турниров. В составе команды Зинедина Зидана действующий обладатель «Золотого мяча» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Во вторник королевский клуб завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Манчестер Юнайтед» (2:1).

Новый сезон чемпионата Испании начнется 18 августа.