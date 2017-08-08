главное чтобы Моуриньо извлёк урок из того, что нужно играть и делать результат в первом тайме, а не просыпаться только тогда, когда летишь 2:0. с 60-й минуты понравилась игра МЮ, жаль Рэшфорд 1 в 1 растерялся. Лукаку и Матич хорошо отыграли, последний даже скажу прекрасно)) а вот Линделёф пугает.
Реал с победой, заслуженно и безоговорочно!! ну а мы будем двигаться дальше, и надеюсь возьмём реванш в плей-офф ЛЧ, а то и в финале)) #GGMU
В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая проходила сегодня в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды.
На голы Каземиро и Иско манкунианцы ответили лишь точным ударом Ромелу Лукаку, для которого этот забитый мяч стал первым в составе «красных дьяволов» в официальных матчах.
Суперкубок УЕФА
Реал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Каземиро, 24; 2:0 – Иско, 52; 2:1 – Лукаку, 62.