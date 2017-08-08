В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая проходила сегодня в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды.

На голы Каземиро и Иско манкунианцы ответили лишь точным ударом Ромелу Лукаку, для которого этот забитый мяч стал первым в составе «красных дьяволов» в официальных матчах.

Суперкубок УЕФА

Реал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Каземиро, 24; 2:0 – Иско, 52; 2:1 – Лукаку, 62.