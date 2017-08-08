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    Суперкубок УЕФА. «Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед»

    В матче за Суперкубок УЕФА «Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед». Встреча, которая проходила сегодня в Скопье, завершилась со счетом 2:1 в пользу мадридской команды.

    На голы Каземиро и Иско манкунианцы ответили лишь точным ударом Ромелу Лукаку, для которого этот забитый мяч стал первым в составе «красных дьяволов» в официальных матчах.

    Суперкубок УЕФА

    Реал (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Каземиро, 24; 2:0 – Иско, 52; 2:1 – Лукаку, 62.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2017 23:41
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +536

      dolf666 9 августа 2017, 16:52

      главное чтобы Моуриньо извлёк урок из того, что нужно играть и делать результат в первом тайме, а не просыпаться только тогда, когда летишь 2:0. с 60-й минуты понравилась игра МЮ, жаль Рэшфорд 1 в 1 растерялся. Лукаку и Матич хорошо отыграли, последний даже скажу прекрасно)) а вот Линделёф пугает.

      Реал с победой, заслуженно и безоговорочно!! ну а мы будем двигаться дальше, и надеюсь возьмём реванш в плей-офф ЛЧ, а то и в финале)) #GGMU

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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 9 августа 2017, 09:51

      Реал становиться всё скованнее, видна работа ЗИЗУ. Вчера всё сделали без Роналду.

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      Рейтинг: +86

      orstho-68 9 августа 2017, 09:12

      Все закономерно, Реал сильнее

      0
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 9 августа 2017, 02:26

      Реал с победой!!!МЮ ещё себя покажет!!!

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 9 августа 2017, 01:03

      Молодцы!!!

      1
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 9 августа 2017, 00:52

      Поздравляю!

      1
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      Рейтинг: +14

      pekasa 9 августа 2017, 00:32

      очень обидно (( были шансы

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      Рейтинг: +353

      Rebrova 9 августа 2017, 00:20

      видела игру. всё закономерно.

      1
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 9 августа 2017, 00:16

      Был офсайд или его не было, это уже не важно. Счёт на табло.
      Реал и болельщиков этой команды с победой !

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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 9 августа 2017, 00:10

      самый неинтересный финал турниров за последние годы

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