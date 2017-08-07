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    Бартомеу: «Неймар – это уже история, он сам хотел покинуть «Барселону»

    Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу высказал свое мнение по поводу перехода нападающего Неймара в «ПСЖ».

    Бразилец заключил контракт с парижанами, выкупив свой контракт с сине-гранатовыми за 222 миллиона евро.

    «Неймар – это уже история. Он хотел покинуть наш клуб. Мы полагали, что есть вероятность его ухода, поэтому повысили сумму отступных.

    Теперь мы ищем альтернативу, и все, что произошло, в конечном итоге принесет пользу «Барселоне». 222 миллиона, полученные от его трансфера, мы будем тратить разумно, строго и мудро. Эти деньги будут использован для улучшения команды, а это значит, что мы находимся в отличной позиции для приобретения новых игроков. Мы уже купили Нельсона Семеду, но будет еще пополнение.

    «Барселона» – клуб со 118-летней историей, за который играют отличные футболисты, и в который входят более 140 000 членов, не принадлежащих какому-либо шейху или олигарху», – сказал он Бартомеу.

    Источник: Marca

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    07.08.2017 16:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +45

      Тим2015 7 августа 2017, 18:56

      Барса обиделась на шейхов ее поимели

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 7 августа 2017, 17:01

      При Неймаре выиграли то, что выиграли, а теперь будете в полной жопе

      -1
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      Рейтинг: +1049

      mig28 > abhvfdtcn 7 августа 2017, 17:32

      Т.е. без Неймара Барселона ничего не выиграет?)) Рановато ты их хоронишь) Они же не всех ключевых игроков распродали.

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