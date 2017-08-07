Бартомеу: «Неймар – это уже история, он сам хотел покинуть «Барселону»

Президент «Барселоны» Жосеп Мария Бартомеу высказал свое мнение по поводу перехода нападающего Неймара в «ПСЖ».

Бразилец заключил контракт с парижанами, выкупив свой контракт с сине-гранатовыми за 222 миллиона евро.

«Неймар – это уже история. Он хотел покинуть наш клуб. Мы полагали, что есть вероятность его ухода, поэтому повысили сумму отступных.

Теперь мы ищем альтернативу, и все, что произошло, в конечном итоге принесет пользу «Барселоне». 222 миллиона, полученные от его трансфера, мы будем тратить разумно, строго и мудро. Эти деньги будут использован для улучшения команды, а это значит, что мы находимся в отличной позиции для приобретения новых игроков. Мы уже купили Нельсона Семеду, но будет еще пополнение.

«Барселона» – клуб со 118-летней историей, за который играют отличные футболисты, и в который входят более 140 000 членов, не принадлежащих какому-либо шейху или олигарху», – сказал он Бартомеу.