Саркози подозревается в помощи Катару в получении ЧМ-2022

Бывший президент Франции Николя Саркози рискует стать фигурантом уголовного расследования о победе Катара в гонке на проведение чемпионата мира-2022. В данный момент французские следователи изучают вопрос о том, мог ли бывший президент Франции получать средства от сделок, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение турнира, включая продажу Катару парижского футбольного клуба «ПСЖ».

Внимание следствия сосредоточено еще на нескольких сделках, включая приобретение одной из французских фирм, оказывающих коммунальные услуги инвестиционной компанией Qatari Diar. Отмечается, что Париж был одним из главных сторонников предоставления Дохе права провести мундиаль.

Руководство ФИФА уверено, что Саркози мог быть центральной фигурой в процессе обеспечения поддержки кандидатуры Катара как со стороны Франции, так и других европейских стран, представители которых принимали участие в голосовании Исполкома ФИФА в 2010 году.