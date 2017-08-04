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Саркози подозревается в помощи Катару в получении ЧМ-2022

4 августа 2017, 08:07
10

Бывший президент Франции Николя Саркози рискует стать фигурантом уголовного расследования о победе Катара в гонке на проведение чемпионата мира-2022. В данный момент французские следователи изучают вопрос о том, мог ли бывший президент Франции получать средства от сделок, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение турнира, включая продажу Катару парижского футбольного клуба «ПСЖ».

Внимание следствия сосредоточено еще на нескольких сделках, включая приобретение одной из французских фирм, оказывающих коммунальные услуги инвестиционной компанией Qatari Diar. Отмечается, что Париж был одним из главных сторонников предоставления Дохе права провести мундиаль.

Руководство ФИФА уверено, что Саркози мог быть центральной фигурой в процессе обеспечения поддержки кандидатуры Катара как со стороны Франции, так и других европейских стран, представители которых принимали участие в голосовании Исполкома ФИФА в 2010 году.

Источник: Telegraph.co.uk
Отборочные матчи к ЧМ. Европа ПСЖ
Комментарии (10)
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ДСА
1501824720
Францию все равно не дисквалифицируют.
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сапёр75
1501824937
хочешь жить красиво,умей вертеться)
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Сибирь за Спартак
1501826593
Не знаю как с футболом, а на предвыборную компанию он попросил деньги у Каддафи, а потом, вместо расчета, ввел в Ливию войска и спецназу поставили задачу убить Каддафи.
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Рулонъ Обоевъ
1501828088
Исключить Францию из всех спортивных соревнований на 5 лет!
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amol4anoff
1501828613
Сранный Сракози!
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insider_retro
1501831834
Колян вообще мутный.... Пришёл в кресло на деньгах Каддафи.... Тяга у него к халяве с последующими громкими заявлениями.... И всех кидает, а Муамара ещё прибомбил, что б должок не отдавать...
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СашкаГуров
1501836887
хахахаха
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alex1951
1502138503
Саркози ,у тебя все на мази! ФИФА ты яво не грузи.
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