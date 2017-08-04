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    Саркози подозревается в помощи Катару в получении ЧМ-2022

    Бывший президент Франции Николя Саркози рискует стать фигурантом уголовного расследования о победе Катара в гонке на проведение чемпионата мира-2022. В данный момент французские следователи изучают вопрос о том, мог ли бывший президент Франции получать средства от сделок, которые обсуждались во время подачи заявки на проведение турнира, включая продажу Катару парижского футбольного клуба «ПСЖ».

    Внимание следствия сосредоточено еще на нескольких сделках, включая приобретение одной из французских фирм, оказывающих коммунальные услуги инвестиционной компанией Qatari Diar. Отмечается, что Париж был одним из главных сторонников предоставления Дохе права провести мундиаль.

    Руководство ФИФА уверено, что Саркози мог быть центральной фигурой в процессе обеспечения поддержки кандидатуры Катара как со стороны Франции, так и других европейских стран, представители которых принимали участие в голосовании Исполкома ФИФА в 2010 году.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    04.08.2017 08:07
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 7 августа 2017, 23:41

      Саркози ,у тебя все на мази!
      ФИФА ты яво не грузи.

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 4 августа 2017, 11:54

      хахахаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 4 августа 2017, 10:30

      Колян вообще мутный.... Пришёл в кресло на деньгах Каддафи.... Тяга у него к халяве с последующими громкими заявлениями.... И всех кидает, а Муамара ещё прибомбил, что б должок не отдавать...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      amol4anoff 4 августа 2017, 09:36

      Сранный Сракози!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      Рулонъ Обоевъ 4 августа 2017, 09:28

      Исключить Францию из всех спортивных соревнований на 5 лет!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > Рулонъ Обоевъ 4 августа 2017, 09:39

      С конфискацией

      4
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Дядя Серёжа 4 августа 2017, 12:06

      Однозначно.., санкции ввести обязательно....

      0
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 августа 2017, 09:03

      Не знаю как с футболом, а на предвыборную компанию он попросил деньги у Каддафи, а потом, вместо расчета, ввел в Ливию войска и спецназу поставили задачу убить Каддафи.

      7
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 4 августа 2017, 08:35

      хочешь жить красиво,умей вертеться)

      4
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      Рейтинг: +929

      ДСА 4 августа 2017, 08:32

      Францию все равно не дисквалифицируют.

      2
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