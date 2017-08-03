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    Гости свадьбы Месси пожертвовали 10 тысяч на благотворительность

    Церемония бракосочетания нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, состоявшаяся чуть больше месяца назад, принесла не только положительные эмоции молодым, но и явила собой благое дело.

    Так, по призыву футболиста гости свадьбы не тратились на дорогие подарки, а жертвовали деньги в специальный благотворительный фонд, который занимается восстановлением аварийного жилья. В итоге получилась сумма чуть менее 10 тысяч евро.

    Как сообщает Clarin, помощь оказывается домам, пострадавшим от стихийных бедствий. На собранные средства уже отремонтировали десять объектов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.08.2017 19:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 5 августа 2017, 14:20

      Мощь!!!!!!! Вот Месси лошара... наверное бомжи больше бы пожертвовали!

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 3 августа 2017, 22:01

      Не густо... Походу все жали бабло...

      0
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      Рейтинг: +43

      noHbI4 3 августа 2017, 19:28

      10 тысяч это печально ! но я что-то не знаю такую валюту ЕАРО !

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 3 августа 2017, 19:27

      жлобы( могли бы и больше скинуть....

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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 3 августа 2017, 19:27

      Благое дело...

      0
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