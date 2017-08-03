Гости свадьбы Месси пожертвовали 10 тысяч на благотворительность

Церемония бракосочетания нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, состоявшаяся чуть больше месяца назад, принесла не только положительные эмоции молодым, но и явила собой благое дело.

Так, по призыву футболиста гости свадьбы не тратились на дорогие подарки, а жертвовали деньги в специальный благотворительный фонд, который занимается восстановлением аварийного жилья. В итоге получилась сумма чуть менее 10 тысяч евро.

Как сообщает Clarin, помощь оказывается домам, пострадавшим от стихийных бедствий. На собранные средства уже отремонтировали десять объектов.