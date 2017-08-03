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    «Барселона» не будет покупать Гризманна этим летом

    «Барселона», несмотря на приближающийся уход из клуба нападающего Неймара, не намерена этим летом заменять бразильца форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном. Такое решение было принято президентом каталонцев Жозепом Бартомеу после разговора с руководителем «матрасников» Мигелем Анхелем Марином.

    Дело в том, что глава «Атлетико» напомнил о запрете на регистрацию новых футболистов, наложенном на мадридцев ФИФА, из-за которого восполнить уход Гризманна будет просто невозможно.

    Приняв это, Бартомеу решил отложить вопрос с покупкой Гризманна как минимум до следующего трансферного окна.

    Источник: AS

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    03.08.2017 18:52
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 3 августа 2017, 22:31

      Коутиньо тоже обламывается. Остается вариант с Вератти.Иначе просто,как говорят,-здипа! Больше стоящих вариантов нет. Юве Дибалу тоже вряд ли отпустит

      0
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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 3 августа 2017, 20:44

      Купят Дибалу

      0
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      Рейтинг: +7

      Грозный_ 3 августа 2017, 19:49

      А НЕ ЛУЧШЕ БЫЛО БЫ ВЗЯТЬ ДЕМБЕЛЕ ИЛИ КОУТИНЬО

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 3 августа 2017, 18:55

      "Приняв это..решил..", запрет до зимы..его так и так никто не купит сейчас и все это знают..откуда такие новости то идут, красота).

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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > vladik12 3 августа 2017, 19:37

      В курсе, не стала писать буквально просто..он сам говорил, что из-за этого не уйдёт сейчас - это ввиду имелось.

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