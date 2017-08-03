«Барселона» не будет покупать Гризманна этим летом

Коутиньо тоже обламывается. Остается вариант с Вератти.Иначе просто,как говорят,-здипа! Больше стоящих вариантов нет. Юве Дибалу тоже вряд ли отпустит
«Барселона», несмотря на приближающийся уход из клуба нападающего Неймара, не намерена этим летом заменять бразильца форвардом мадридского «Атлетико» Антуаном Гризманном. Такое решение было принято президентом каталонцев Жозепом Бартомеу после разговора с руководителем «матрасников» Мигелем Анхелем Марином.
Дело в том, что глава «Атлетико» напомнил о запрете на регистрацию новых футболистов, наложенном на мадридцев ФИФА, из-за которого восполнить уход Гризманна будет просто невозможно.
Приняв это, Бартомеу решил отложить вопрос с покупкой Гризманна как минимум до следующего трансферного окна.