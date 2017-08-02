Строительство «Ростов Арены» вышло на финишную прямую

В Ростове-на-Дону строительство нового футбольного стадиона к чемпионату мира-2018 вышло на финишную прямую. На конец июля 2017 года выполнена наибольшая часть работ, и «Ростов Арена» будет сдана в эксплуатацию уже в ноябре.

«Бюджет на весь комплекс работ по строительству и вводу в эксплуатацию арены был заложен в 18,5 млрд рублей. Уже выполнено 85% работ. По срокам мы идем с опережением графика и в рамках установленного бюджета.

Общая высота поля «Ростов Арены» составляет 1,2 м: в нем заложена система вентиляции, дренажа, аэрации, автоматизированного полива и подогрева поля. В корневом слое поля установлены температурные датчики. Управляется это все с компьютера, находящегося в техническом помещении. Сенсорная панель задает программирование на все необходимые ежедневные опции. Само поле имеет четыре режима работы, в том числе вакуумный (в условиях обильного выпадения осадков из-под поля выводится вода). Есть основания полагать, что больше таких потопов, как на «Олимпе», не будет. Заложена установка водоотведения в 100 мм в час. Думаю, что к ноябрю газон будет очень достойного качества.

Общая вместимость «Ростов Арены» составит 45 тыс. мест. Она будет состоять из трех ярусов трибуны: нижнего (порядка 19 тыс. посадочных мест), среднего (2,5 тыс. посадочных мест вместе с 36 скайбоксами и одной (президентской) ВИП-трибуной) и верхнего (33,5 тыс. мест). На автомобильной парковке предусмотрено 32 тыс. машиномест. Для комфорта зрителей конструкция трибун подразумевает, что болельщики будут иметь равные возможности просмотра матчей с разных ярусов.

Обзор для всех зрителей будет одинаковый на всех ярусах. Здесь применена система максимального угла обзора в 32 градуса. Это позволит болельщикам с любого ракурса иметь возможность полностью видеть происходящее на поле», – рассказал вице-президент компании «Крокус Групп» Эльдар Дадашев, которая является генеральным подрядчиком по строительству стадиона в Ростове-на-Дону.

Отметим, что «Ростов Арена» является одним из семи стадионов, которые строятся с нуля по инфраструктурной программе (финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Ростовской области). По этой же программе строятся стадионы в Калининграде, Самаре, Екатеринбурге, Волгограде, Саранске и Нижнем Новгороде. Строительство остальных осуществляется за счет городских бюджетов – «Лужники» (Москва), «Казань Арена» (Казань) и «Крестовский» (Санкт-Петербург). Сочинский стадион «Фишт» принимал церемонию открытия и закрытия Олимпийских игр-2014 и позднее был реконструирован под чемпионат, «Открытие Арена» (Москва) построен на деньги частного инвестора.