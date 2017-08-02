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  • Рейнгольд: «Думаю, Манчини понял, что от такого Дзюбы толку ноль. Если так пойдет, то в конце концов итальянец его выгонит»

Рейнгольд: «Думаю, Манчини понял, что от такого Дзюбы толку ноль. Если так пойдет, то в конце концов итальянец его выгонит»

2 августа 2017, 01:56
13

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По словам специалиста, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини в итоге избавится от футболиста.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин на правах аренды может перейти в «Локомотив».

«Кто в «Зените» сейчас играет? Дзюба? Нет, он сейчас сидит в запасе. Почему? Потому что с той игрой, которую он сейчас показывает – ему в запасных самое место. Год назад я уже говорил в своем интервью, что, на мой взгляд, Артем просто портит свою футбольную карьеру. Потому что на футбольном поле нужно двигаться.

А валять дурака – это до первого хорошего тренера. Думаю, что до Манчини дошло, что от такого Дзюбы толку ноль. Думаю, если и дальше так пойдет – он его в конце концов выгонит. Терпеть подобного Манчини не будет», – сказал Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Рейнгольд Валерий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сахалинец за Зенит
1501634413
Да плохо начал... Но все же в тех сезонах забивал и не 5 мячей за сезон... Посмотрим, что дальше будет.
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APchelov
1501634652
Этот старичок хоть отдыхает? Или по ночам так же бредит? Лучше бы внуками занялся. Родные, дайте вашему дедушке успокоительного
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Дядя Серёжа
1501645174
...с той игрой, которую он сейчас показывает – ему в запасных самое место... --- Сам догадался?
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mazahir
1501645235
Самый крутой спец у Бомбардира!
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серега кашин
1501645936
манчини сам решит и не надо остальным умничать
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serppion
1501650012
А мне тут очень интересно: тупой про деревянного...
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neveldomha
1501655001
"Думаю Манчини понял" .... расхохотался уже после думаю
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nik55
1501655274
Дзюба-скорость это не совместимо и поэтому от него избавятся
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Sanches 1204
1501663653
Редкий случай когда я согласен с Рейнгольдом
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Karel1977
1501666349
Когда уже он закроет свое тупое старое вонючее ебло
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