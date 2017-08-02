Рейнгольд: «Думаю, Манчини понял, что от такого Дзюбы толку ноль. Если так пойдет, то в конце концов итальянец его выгонит»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По словам специалиста, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини в итоге избавится от футболиста.

Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин на правах аренды может перейти в «Локомотив».

«Кто в «Зените» сейчас играет? Дзюба? Нет, он сейчас сидит в запасе. Почему? Потому что с той игрой, которую он сейчас показывает – ему в запасных самое место. Год назад я уже говорил в своем интервью, что, на мой взгляд, Артем просто портит свою футбольную карьеру. Потому что на футбольном поле нужно двигаться.

А валять дурака – это до первого хорошего тренера. Думаю, что до Манчини дошло, что от такого Дзюбы толку ноль. Думаю, если и дальше так пойдет – он его в конце концов выгонит. Терпеть подобного Манчини не будет», – сказал Рейнгольд.