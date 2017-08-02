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    Рейнгольд: «Думаю, Манчини понял, что от такого Дзюбы толку ноль. Если так пойдет, то в конце концов итальянец его выгонит»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд раскритиковал игру нападающего «Зенита» Артема Дзюбы. По словам специалиста, главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини в итоге избавится от футболиста.

    Ранее сообщалось, что 28-летний россиянин на правах аренды может перейти в «Локомотив».

    «Кто в «Зените» сейчас играет? Дзюба? Нет, он сейчас сидит в запасе. Почему? Потому что с той игрой, которую он сейчас показывает – ему в запасных самое место. Год назад я уже говорил в своем интервью, что, на мой взгляд, Артем просто портит свою футбольную карьеру. Потому что на футбольном поле нужно двигаться.

    А валять дурака – это до первого хорошего тренера. Думаю, что до Манчини дошло, что от такого Дзюбы толку ноль. Думаю, если и дальше так пойдет – он его в конце концов выгонит. Терпеть подобного Манчини не будет», – сказал Рейнгольд.

    Источник: Rusfootball.info

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    02.08.2017 01:56
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +87

      Karel1977 2 августа 2017, 12:32

      Когда уже он закроет свое тупое старое вонючее ебло

      0
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 2 августа 2017, 11:47

      Редкий случай когда я согласен с Рейнгольдом

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 2 августа 2017, 09:27

      Дзюба-скорость это не совместимо и поэтому от него избавятся

      1
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 2 августа 2017, 09:23

      "Думаю Манчини понял" .... расхохотался уже после думаю

      -1
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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 августа 2017, 08:00

      А мне тут очень интересно: тупой про деревянного...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 августа 2017, 06:52

      манчини сам решит и не надо остальным умничать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      mazahir 2 августа 2017, 06:40

      Самый крутой спец у Бомбардира!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 2 августа 2017, 06:39

      ...с той игрой, которую он сейчас показывает – ему в запасных самое место... --- Сам догадался?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 августа 2017, 03:44

      Этот старичок хоть отдыхает? Или по ночам так же бредит? Лучше бы внуками занялся. Родные, дайте вашему дедушке успокоительного

      -1
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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 2 августа 2017, 03:40

      Да плохо начал... Но все же в тех сезонах забивал и не 5 мячей за сезон... Посмотрим, что дальше будет.

      -1
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > Сахалинец за Зенит 2 августа 2017, 07:59

      Количество голов не всегда является показателем. Много зависит от тренера. Бухаров в своё время становился лучшим бомбардиром чемпионата, но это не говорит о его высоком уровне

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