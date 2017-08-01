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  • Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» стал победителем июльского сезона Блог-лиги

Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» стал победителем июльского сезона Блог-лиги

1 августа 2017, 12:00
2

Подошел к концу июльский сезон Блог-лиги на «Бомбардире». Первое место занял блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@», набравший 56200 очков рейтинга. Самым просматриваемым материалом стала подборка «Как выглядит сборная самых дорогих трансферов в истории».

Второе место досталось блогу «Ла Примера: заметки юного испанца» – 44875 очков. Наиболее популярным текстом оказался материал – «Барса» купила игрока, о котором вы не слышали. И это очень важный трансфер».

Замкнул тройку сильнейших блог «Андре Андре» – почти 41 тысяча очков рейтинга. Самый просматриваемый материал – «Зачем «Зениту» столько футболистов?».

Победители получают 5000 р., 3000 р. и 2000 р. соответственно. Чтобы получить свой приз, свяжитесь с нами по адресу blogs@bombardir.ru в ближайшее время.

Источник: Бомбардир.ру
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Комментарии (2)
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maior-60
1501583444
Судя по премиальным, в руководстве Бомбардира превалируют жлобы и жмоты. Даже любой единичный из представленных материалов, будучи опубликован в спортивном "бумажном" СМИ, получил бы гонорар многократно превышающий месячный от Бомбардира. Господа! Может быть раскошелитесь?
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