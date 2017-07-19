Как выглядит сборная самых дорогих трансферов в истории

Норм команда)))
Вратарь: Эдерсон
Рекорд установил: «Манчестер Сити»
Стоимость трансфера: 34,7 млн фунтов
Правый защитник: Кайл Уокер
Рекорд установил: «Манчестер Сити»
Стоимость трансфера: 50 млн фунтов
Центральный защитник: Давид Луис
Рекорд установил: «ПСЖ»
Стоимость трансфера: 50 млн фунтов
Центральный защитник: Джон Стоунс
Рекорд установил: «Манчестер Сити»
Стоимость трансфера: 50 млн фунтов
Левый защитник: Люк Шоу
Рекорд установил: «Манчестер Юнайтед»
Стоимость трансфера: 28 млн фунтов
Центральный полузащитник: Поль Погба
Рекорд установил: «Манчестер Юнайтед»
Стоимость трансфера: 93,25 млн фунтов
Центральный полузащитник: Хамес Родригес
Рекорд установил: «Реал Мадрид»
Стоимость трансфера: 63 млн фунтов
Правый полузащитник: Анхель Ди Мария
Рекорд установил: «Манчестер Юнайтед»
Стоимость трансфера: 59,7 млн фунтов
Левый полузащитник: Гарет Бэйл
Рекорд установил: «Реал Мадрид»
Стоимость трансфера: 85,3 млн фунтов
Нападающий: Гонсало Игуаин
Рекорд установил: «Ювентус»
Стоимость трансфера: 75,3 млн фунтов
Нападающий: Криштиану Роналду
Рекорд установил: «Реал Мадрид»
Стоимость трансфера: 80 млн фунтов
Как вы думаете, чего бы добилась такая команда?
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