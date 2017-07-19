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    Ф@Н@Т ФУТБОЛ@ Все блоги -

    Как выглядит сборная самых дорогих трансферов в истории

    19 июля 2017
    Блог «Ф@Н@Т ФУТБОЛ@» представляет символическую сборную самых дорогих трансферов мирового футбола. Удивительно, но ни один игрок «Барселоны» в нее не попал.

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    Рейтинг: 4 Голосов: 49
    Комментарии77
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      Рейтинг: +16

      Плюня 1 сентября 2017, 13:04

      Норм команда)))

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      Рейтинг: +24997

      bset 1 августа 2017, 13:16

      Судя по росту цен, каждая следующая покупка - рекорд.

      1
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      Рейтинг: +1177

      The_Enot 23 июля 2017, 19:04

      За Стоунса явно переплатили.

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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus 20 июля 2017, 13:20

      Если посчитать с инфляцией,которая была с момента перехода до нынешнего года Зидана и Фигу в Реал,они по любому первые!!

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 20 июля 2017, 01:05

      точно вместо Ди Марии и Хамеса должен быть Зизу

      -1
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      Рейтинг: +1381

      marslond > KingRey21 20 июля 2017, 10:34

      Безусловно, Зизу легенда Реала и мирового футбола, но за этих ребят заплатили немного больше.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > marslond 20 июля 2017, 17:06

      по моим подсчетам за Зизу больше заплатили

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond > KingRey21 20 июля 2017, 17:25

      Подсчёты подсчётами, но официально цифры другие: Зизу 73, 5 млн. евро, аргентинец 75, а Хамес 80 млн.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > marslond 20 июля 2017, 18:25

      это ты с учетом бонусов считаешь!

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      Рейтинг: +1381

      marslond > KingRey21 20 июля 2017, 22:02

      Я не считаю, а основываюсь на фактах. Многие источники сходятся на этих цифрах. BBC:Zinedine Zidane has become the world's most expensive player by completing a record £45.8m move from Juventus to Real Madrid. Как видишь в фунтах трансфер и близко до них не дотягивается.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > marslond 20 июля 2017, 22:55

      если составлять этот список,то нужно считать с учетом инфляции,а Зизу с учетом инфляции получается дороже,чем эти двое!

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      Рейтинг: +1381

      marslond > KingRey21 21 июля 2017, 00:09

      Не инфляцию считаем, а основываемся на сухих цифрах. Конечно, по таланту Зизу их превосходит вмести взятых, но сейчас ценны на футболистов просто нереальны...

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      KingRey21 > marslond 21 июля 2017, 00:22

      но в данный момент,если я не ошибаюсь 75 млн евро,это 66 млн фунтов

      -2
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      Рейтинг: +1381

      marslond > KingRey21 21 июля 2017, 00:27

      В данный момент по-меньше будет , цифры bbc привёл с ними для тебя ситуация прояснилась.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > marslond 21 июля 2017, 00:30

      нет,по-меньше не будет,я вчера только проверял

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      Рейтинг: +1381

      marslond > KingRey21 21 июля 2017, 00:35

      Курс каждый день меняется)))

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > marslond 21 июля 2017, 00:36

      сейчас подсчитаю,отпишусь))

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > marslond 21 июля 2017, 00:39

      на сегодня его цена 67245000 фунт стерлингов

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      Рейтинг: +800

      forward33 > KingRey21 21 июля 2017, 00:46

      Товарищ мадридиста, могу вместо Зизу предложить Суареса он точно будет дороже всех)))

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > forward33 21 июля 2017, 00:50

      товарищ форвард!о нем речи не было!!!

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      Рейтинг: +800

      forward33 > KingRey21 21 июля 2017, 00:52

      Зизу здесь тоже как бы не было и что....вы и так там половину скупили....бездонный мешок...ни одного топового воспитанника нет уже лет 15 в клубе...

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > forward33 21 июля 2017, 00:58

      блин лайкнул случайно,я не развожу здесь клубную неприязнь,так как уважаю оба клуба,а о Зизу речь зашла так как он должен был быть в списке!и Мадрид никогда не был бездонным мешком!читал твои комментарии-просто словесный понос,который ни о чем!

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      Рейтинг: +1381

      marslond > KingRey21 21 июля 2017, 01:00

      Сути это не меняет на момент трансфера сумма была значительно ниже.

      0
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > marslond 21 июля 2017, 01:04

      по этому я и говорил,что список нужно было составлять с учетом инфляции!закрыли тему,не особо люблю разводить дискуссии на сайте,высказал свое мнение...

      0
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      marslond > KingRey21 21 июля 2017, 01:08

      Тогда с учётом инфляции нужно брать и Хамеса и Ди Марию и др. игроков, возможно даже из 19 века, тогда Зизу может даже в запас не попасть.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > KingRey21 21 июля 2017, 01:19

      Он должен быть в списке...это ты так считаешь, я хочу видеть Суареса и что. Мадрид никогда не был бездонным мешком, серьёзно? Откуда Галактикос, сливочные, Кака за 60 лямов, а потом опа и свободный агент...юный математик...твой детский лепит вообще бредов, видимо плохо ты читать умеешь)))

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > forward33 21 июля 2017, 01:47

      Юный?расскажу больше,товарищ,я давно уже повзрослел и по старше буду))клуб живет за счет кредитов,продаж,спонсоров и много другого,ты далек от футбола,как ты писал кому то,но мне все равно,можешь мнить себя всезнайкой,я эту тему закрыл и не желаю больше продолжать с тобой диалог!

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      forward33 > KingRey21 21 июля 2017, 02:07

      Я повзрослел по старше буду)))шутник))а что Реал не тратит тучу денег на трансферы и не разбрасывается ими глупо как будто он бездонный кошелёк...близкий к футболу, где ты такой бред вычитал, да и не говорил, что знаю о футболе всё, просто разбираюсь неплохо.

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      Рейтинг: +800

      forward33 > KingRey21 21 июля 2017, 02:09

      Ага.. нашёл...Реал походу ещё и гос. средства использовал при подписании Бэйла, ну чем не аргумент...
      http://www.eurosport.ru/football/liga/2015-2016/story_sto5181710.shtml

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > forward33 21 июля 2017, 02:52

      ну ты и туп,как три за.упы вместе,ты то ли имбицил,то ли реально не сечешь,стянись уже,я сказал,что не намерен с тобой продолжать диалог,ты не фанат Барсы,а типичный глорик,ведешь себя,как ребенок,комменты минусуешь,с..ть я на твои комментарии хотел,не лезь куда ни надо!читай,думай,а потом отвечай,кусок!!!про тебя забыл короче)

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      Рейтинг: +800

      forward33 > KingRey21 21 июля 2017, 09:00

      Глупец, на личности не переходил...если ты не заметил, сам нарушил своё обещание...тебе аргументы приводишь, а ты всё я близкий к футболу человек...просто жалок....

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > forward33 22 июля 2017, 00:47

      исчезни в ужасе,школяр!не напоминай о своей жалкой жизни!

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > forward33 22 июля 2017, 01:08

      я тебе обещаний не давал!о чем ты,мальчишка?глоры не относятся к клубам,вы никто и фамилия ваша никак,глупца в зеркале увидишь!У меня сильнейшая не переносимость всяческого сброда,коим ты и являешься!и прими это как должное!!!

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      Рейтинг: +800

      forward33 > KingRey21 22 июля 2017, 11:15

      Успокойся малыш)))твой детский лепит меня не интересует...слова сдержать не можешь..одна желчь от тебя... из зависть..на таких людей даже внимание не обращаю...аргементированно позицию отстоять не можешь ... начинаешь срачь устраивать.."футбольный эксперт"

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 > forward33 22 июля 2017, 13:43

      я срачь не устраивал,просто сказал кем ты являешься))таких как ты дурачков в этой жизни довольно много,которые у компьютера герои,я ранее тебе уже сообщил,что я закрыл эту тему,но тебя это задевает за живое и ты не можешь остановится,поэтому это сделаю я,не буду опускаться до твоего жалкого уровня))так-что ты в игноре,недоэксперт!))

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      Рейтинг: +800

      forward33 > KingRey21 22 июля 2017, 14:07

      твоё мнение никого не интересует... ты начал личностный срачь таким обычно занимается школота, но я не удивлён, ведь нормально общаться ты не можешь аргументами отстоять свою позицию...пытаешься строить из себя клавиатурного хероя, но природу не обманешь.

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      Рейтинг: +248

      KingRey21 20 июля 2017, 01:02

      На мой взгляд здесь должен быть Зидан,так за него заплатили около 75 млн.евро,а это на тот момент самый дорогой трансфер в истории футбола!

      0
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro 19 июля 2017, 22:40

      Какие люди, какие игроки!... Один просмотр фото участил дыхание, а цифры заставили вздрогнуть сердечную мышцу.... Спасибо, автор, собрал всех в один флакон!... Несбыточная сборная!!!...

      -2
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      Рейтинг: +70530

      insider_retro > insider_retro 24 июля 2017, 19:13

      И что ж я такого ляпнул минусового???... Эх, люди...

      0
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      Рейтинг: +148

      grafff 19 июля 2017, 22:33

      ничего не добились БЫ

      0
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 19 июля 2017, 22:19

      Вот такие цифры убивают саму суть футбола и вообще спорта. Те кто болеет за эти команды ничего не понимает в футболе и даже больше такой человек плюет в футбол! Прошу прощения если кого то затронул своим мнением.

      2
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      Рейтинг: +288

      DePisuares > Tsigan 19 июля 2017, 23:00

      А за кого сами то изволите болетьс?

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 19 июля 2017, 19:43

      Думаю: за еврокубковую зону в РФПЛ поборолись бы

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